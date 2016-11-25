Компания Ferrero проверит информацию о детском труде на заводе Kinder Surprise
Итальянская кондитерская компания Ferrero начала проверку сообщений об использовании детского труда при производстве шоколадных яиц Kinder Surprise. По данным СМИ, детский труд используется на заводе в Румынии. В компании Ferrero заявили, что обеспокоены такой информацией
Итальянская кондитерская компания Ferrero начала проверку сообщений об использовании детского труда при производстве шоколадных яиц Kinder Surprise. По данным СМИ, детский труд используется на заводе в Румынии.
В Ferrero заявили, что обеспокоены такой информацией. «Мы сразу же начали тщательное расследование для установления фактов», - заявили в компании.
Представитель кондитерской компании заявил, что в Ferrero действует «строгий кодекс поведения», согласно которому использование детского труда в компании строго запрещено, сообщает РБК.
Ранее британская газета The Sun сообщила, что на заводе в Румынии используется детский труд при производстве Kinder Surprise. Дети упаковывают игрушки в пластмассовые контейнеры, которые потом помещаются внутрь шоколадных яиц. Несовершеннолетние работники завода, по данным газеты, работают по 13 часов в сутки.