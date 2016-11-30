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30 ноября 12:50

Европейский суд частично снял персональные санкции с Аркадия Ротенберга

Европейский суд в Люксембурге принял решение частично снять персональные санкции, введенные властями Евросоюза в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, который входит в число друзей президента России

Европейский суд в Люксембурге принял решение частично снять персональные санкции, введенные властями Евросоюза в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, который входит в число друзей президента России.

Суд аннулировал ограничительные меры, действовавшие с 31 июля 2014 года по 14 марта 2015 года, но подтвердил их (действие) за период от 15 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года, сообщает РИА Новости.

В своей жалобе г-н Ротенберг утверждал, что санкции нарушают его право на частную собственность и просил отменить решение о санкциях и компенсировать причиненный ему ущерб, сообщает портал Meduza.

Аркадий Ротенберг попал под европейские санкции в июле 2014 года. Санкции связаны с тем, что его компания «Гипротрансмост» выиграла тендер на проектирование моста в Крым.

В Евросоюзе также отметили близость Ротенберга к российскому президенту Владимиру Путину. Аркадию Ротенбергу запретили въезд в ЕС, а его активы в Европе были арестовали.

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