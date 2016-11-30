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Загадочные фотографии президента Путина
Авторская колонка
30 ноября 15:06
Алексашенко Сергей

Российский экономист, менеджер

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А ты кто такой?

Помощник президента Андрей Белоусов, по совместительству председатель Совета директоров компании «Роснефть», задал нескромный вопрос Исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину: «А не расскажете ли Вы, любезный Игорь Иванович, каким образом Вы собираетесь продать и одновременно купить (не то) государственный (не то негосударственный) пакет акций «Роснефти»? Видите ли, бюджету очень-очень нужны деньги!».

Комичность этого сюжета перехлестывает через край. Вроде бы, как речь идет о приватизации, за которую в Росси отвечает правительство, а смотрящим за правительством является сам Андрей Белоусов; и именно правительство должно решать каким образом будет продаваться пакет акций нефтяной компании. Но получается, что правительство не только не в курсе происходящего (можно, правда, предположить, что единственным, кто был в курсе, являлся Алексей Улюкаев), но даже и не пытается влезть в эту сложную игру.

Только не подумайте, что Андрей Белоусов решил «Ответить по полной» Игорю Сечину, который со своими корешами из ФСБ поставил помощника президента вместе с первым и обычным вице-премьером «на измену» за одну только мысль о том, что продажа «Башнефти» может пойти не по-сечински. Мотив активности помощника президента гораздо более прозаический: он просто волнуется за то, что ему, как председателю Совета директоров «Роснефти» нужно успеть провести все корпоративные процедуры, на которые по закону требуется несколько дней. 

И подумалось здесь мне: неужели Андрей Белоусов стал таким наивным, что боится, что найдется в стране кто-то, кто заметит нарушение «настоящим Игорем Ивановичем» каких-то там процедур, написанных «Игорем Ивановичем ненастоящим»? А если найдется, то какой суд согласится принять его иск? Не говоря уже о том, что признать процедуру перекладывания акций «Роснефти» из кармана почти-государственного «Роснефтегаза» в карманы почти-негосударственных «дочек» и «внучек» «Роснефти»?

Думаю, что Андрей Белоусов не дождется ответа на поставленные вопросы. Вернее, дождется, но получит их одновременно с теми документами, которые он, как председатель Совета директоров компании «Роснефть», должен будет подписать «с листа», практически не читая, потому как бюджету очень нужны деньги, и на чтение каких-то там бумажек просто нет времени. Вы спросите на чем основана моя догадка? А на очередной остроумной фразе пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, сказавшего журналистам, обратившимся к нему за комментариями: «Андрей Рэмович Белоусов не нуждается в наших комментариях». 

Вам все понятно, Андрей Рэмович?

Источник - www.saleksashenko.com

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