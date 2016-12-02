Бизнесмен Алишер Усманов вошел в рейтинг богатейших людей Швейцарии
Российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в рейтинг 300 самых богатых жителей Швейцарии. Рейтинг ежегодно составляет местный деловой журнал Bilan. Алишер Усманов дебютировал в рейтинге швейцарских богачей сразу на 9-м месте
Фото: goldnike-777.blogspot.com
Российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в рейтинг 300 самых богатых жителей Швейцарии. Рейтинг ежегодно составляет местный деловой журнал Bilan.
Алишер Усманов дебютировал в рейтинге швейцарских богачей сразу на 9-м месте. Его состояние эксперты издания оценили в 12–13 млрд франков (11,8–12,8 млрд долларов).
В рейтинг также пошел еще один российский олигарх Виктор Вексельберг. Владелец группы «Ренова» занял 10-ю строчку с состоянием в 12 млрд франков (11,8 млрд долларов). Отметим, что в 2011 году г-н Вексельберг возглавлял данный рейтинг.
Лидером рейтинга Bilan в 2016 году стала семья основателя сети магазинов IKEA Ингвара Кампрада (45 млрд франков).