Власти засекретили сведения о реконструкции «Артека» фирмой Аркадия Ротенберга
Российские власти засекретили сведения о реконструкции детского лагеря «Артек» в Крыму, которой занимаются структуры одного из друзей президента Аркадия Ротенберга. Теперь данная информация представляет собой государственную тайну
Российские власти засекретили сведения о реконструкции детского лагеря «Артек» в Крыму, которой занимаются структуры одного из друзей президента Аркадия Ротенберга. Теперь данная информация представляет собой государственную тайну.
О секретности реконструкции «Артека» сообщила член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова по итогам своего обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Петрову, в частности, интересовала реконструкция части подразделений «Артека», проводимая компанией «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Активистка отметила, что контракт с фирмой Ротенберга был заключен без проведения конкурсной процедуры, с единственным поставщиком напрямую. Сумма контракта составляла чуть менее 2,3 млрд рублей. Срок выполнения работ по контракту был с 1 января до декабря 2015 года, сообщает Znak.com.
В июле 2016 года на сайте госзакупок в карточке контракта появилось дополнительное соглашение, по которому сроки производства работ продлили до декабря 2020 года. Стоимость контракта после корректировки и государственной экспертизы выросла в 6 раз и составила 13 млрд 254 млн 323 тысячи рублей.
Петрова отмечает, что изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе и такое изменение привело к дополнительному расходованию бюджетных средств, влечет штраф в двукратном размере от размера израсходованных средств.
В соответствии с вышеизложенным Петрова направила обращение в антимонопольную службу. В ФАС активистке сообщили, что не могут ответить на ее вопрос, так как в противном случае придется разгласить сведения, «составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну».
«По закону статус государственной тайны могут получить только сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Какой ущерб безопасности России может нанести соблюдение закона о госзакупках друзьями Путина? Я не знаю», - отметила Екатерина Петрова.