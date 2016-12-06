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06 декабря 18:17

Корпорация «Ростех» заказала информационную кампанию, которая превзойдет PR-сопровождение Президента России

Подведены итоги тендера на пакет информационных услуг для государственной корпорации «Ростех», подразумевающий ежедневную публикацию позитивных материалов в СМИ о самой компании и ее структурных подразделениях на протяжении года.

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Подведены итоги тендера на пакет информационных услуг для государственной корпорации «Ростех», подразумевающий ежедневную публикацию позитивных материалов в СМИ о самой компании и ее структурных подразделениях на протяжении года. Всего, сообщает torg94.ru,  число материалов составит 320 000, а стоимость 38,4 млн рублей. Как отмечается в документации по закупке, самому «Ростеху» должно быть посвящено не менее 90 000 публикаций за год, а более 20 000 должны способствовать созданию положительного имиджа Сергея Чемезова как главы компании. Победителем конкурса стало pr-агентство Р.И.М. Porter Novelli Игоря Писарского. Компания предложила обеспечить 320 тыс. публикаций на 7,9 млн дешевле, снизив начальную цену до 30,5 млн руб. Таким образом, стоимость одной публикации составит чуть более 95 руб.

Напомним, что информация о поиске исполнителя была опубликована в начале октября. Именно тогда госкорпорация объявила «открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по информационному сопровождению в российском информационном поле и проведение пресс-мероприятий» максимальной стоимостью 38,4 миллиона рублей, следует из закупки.

Согласно документу, исполнитель в рамках оказания услуг обязан оперативно реагировать на негативные публикации в российских СМИ. «Не позднее 1 часа после публикации новости/новостей с негативной коннотацией в российских СМИ, исполнитель предоставляет заказчику план по отработке негатива и согласовывает его с заказчиком в рабочем порядке в течение 1 часа. Утвержденный заказчиком план должен быть реализован исполнителем в течение 24 часов», - говорится в приложении к документу. В чем заключается план и каков механизм его реализации в документации не уточняется.

Исходя из предложенных объемов, в день агентство обязано организовывать порядка 1200 публикаций и их перепечаток о деятельности ГК «Ростех» и его структур – столько не набирает даже самая медийная персона – Президент РФ. Очевидно, что столько оригинальных новостных поводов в компании не наберется и за год. По мнению экспертов, данный конкурс является очевидной попыткой освоения бюджетных средств кем-то из лиц, близких к руководству корпорации, с помощью лояльных подрядчиков. В пользу этого предположения говорит и объем предполагаемого отчета (1280 пачек бумаги формата А4), и стоимость публикации, невозможная даже в рамках пакетных предложений.

«Ростеху пиар действительно нужен, потому что он проводит «ползучую» национализацию оборонки, распространяя свое влияние и на другие прибыльные сектора, где успешно работал частный бизнес – например, фармацевтику, - считает партнер Коммуникационной Группы «Советник» Александр Рощин. – Аккумуляция оборонных активов, в том числе и УВЗ, идет в русле указаний Кремля, однако с точки зрения информационного и репутационного сопровождения корпорация явно с задачей не справляется». Агентство Тины Канделаки «Апостол» выступает в данном случае «паркетным» пиарщиком «Ростеха» и не способно решать «горячие» полевые задачи, а потому и привлекает сторонних исполнителей, эффективность которых также весьма условна, считает эксперт. «Хотя, как показывает данная закупка, в освоении бюджетных средств они достигли приличных высот», отмечает Александр Рощин.

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