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экология
Константин Громов
07 декабря 13:57

Нефть глаза не выест?

«Независимая нефтегазовая компания» губит экологию Красноярья и нарушает права коренных народов Русского Севера

Российская нефтянка поставляет скандальные новости с завидной регулярностью. Нет, наверное, такой компании, которая бы не нарушала законодательных норм и, тем более, не генерировала бы аварий, разрывов на трубопроводах, разливов нефти и т.д. То подразделения «Транснефти» устроят пожар на Москве-реке, то «Роснефть» затопит «черным золотом» окрестности Нефтеюганска или угрожает уникальной природе Сахалина. Или, к примеру, «Сургутнефтегаз» - любитель «прессовать» (вплоть до уголовного преследования!) коренное население в районе перспективных месторождений и устанавливать настоящие феодальные порядки в Якутии. Что характерно - виновниками этих трагедий становятся кто угодно, но только не нефтяники. Экологи, местные активисты, независимые эксперты – все они подпадают под маховик, который раскручивают российские нефтебароны.

«Независимая нефтегазовая компания» не исключение. Именно из-за ее действий возник серьезный конфликт в районе посёлка Байкаловск на Енисее. Тлевший несколько месяцев «далеко от Москвы», где-то в глубинах Красноярского края, он в ноябре вырвался на федеральный информационный простор.

События развивались стремительно. Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра совместно с Гринпис России обратились в Федеральное агентство по делам национальностей с просьбой защитить права коренных малочисленных народов Таймыра. Вот суть опасений экологов и общественников. Существующий проект по строительству в районе Байкаловская нефтеналивного терминала «Таналау» имеет серьезные недостатки и не учитывает все риски. Уже на этапе подготовки к строительству ННК нарушила природоохранное законодательство и права коренных народов. Не проведены необходимые предварительные исследования, нет оценки воздействия проекта на окружающую среду, не учтены интересы коренного населения. Более того, ННК, говорят экологи, не представила обязательные в таких случаях альтернативные варианты строительства.

Свое мнение представители Гринпис озвучили на пресс-конференции 30 ноября. В ответ от нефтяников они получили не информацию по запросам, а мощную Pr-кампанию, проводившуюся «по всем законам военного времени». Тему ННК пыталась закрыть просто: в целом ряде СМИ, в том числе на профильных сайтах, были размещены статьи с «зубодробительным» посылом. Гринпис обвинили в… противодействии освоению Арктики и строительству важных для России(!) объектов. С профессиональной точки зрения посыл неплох, дёгтя в нем достаточно, хотя, конечно, выполнен он в стиле доносчика испанской инквизиции и, согласитесь, пахнет очень плохо. Тем более что экологи никогда(!) не выступали за то, что этот проект надо закрыть вообще и отказаться от добычи нефти.

Чего логично было ждать от ННК? Аргументов «за» и обоснованного опровержения доводов экологов. Однако вместо этого СМИ тиражировали ёрнические замечания по поводу упомянутой пресс-конференции, мелочные придирки в адрес Гринписа и, конечно же, базовый тезис о том, что экологи – враги народа и работают чуть ли не на все разведки мира, а особенно – на американскую.

Все это наводило на мысль, что противопоставить конкретным замечаниям и предложениям Гринписа руководству ННК нечего. И мы решили уточнить, так сказать, у первоисточника, у пресс-службы Greenpeace, что происходит вокруг «Таналау». Хотелось слышать информацию не в пересказе противоположной стороны.

Итак, экологи считают (и доказывают), что «Независимая нефтегазовая компания» не учитывает права коренных народов и грубо нарушает их. Так, например, сотрудники компании ловили рыбу ценных пород на родовых угодьях местных жителей, лишая их средств к существованию; не давали им попасть на места захоронения родственников в Мунгуе и Белом Яре, угрожая стрелять по ногам (!). Естественно, что в документах проекта нет данных о том, как строительство терминала повлияет на исконную среду обитания коренных народов; нет расчёта убытков и компенсации за ущерб животному и растительному миру от строительства и эксплуатации терминала (притом, что основные источники дохода жителей этой территории - рыболовство, охота и оленеводство). Не проводилась, говорят в Гринпис, и этнологическая экспертиза, поэтому невозможно оценить возможные последствия реализации проекта для развития самобытных северных этносов.

ННК, по сути, не провела обязательных общественных слушаний с участием жителей Байкаловска. Вместо этого в сентябре 2015 года в местном ДК прошла некая встреча, на которой присутствовали…12 человек. Поэтому местное население не в курсе ни о проекте, ни о его возможных последствиях. А они, и это уже ясно, будут. Даже на предварительной стадии представители ННК использовали летом тяжелую гусеничную технику (что запрещено), причинив серьезный ущерб природе. А из-за халатности персонала в Енисей паводок смыл большое количество химикатов – в результате погибли рыба и нерпы. Непонятно и чем руководствовались нефтяники, возводя «мягкие» хранилища нефтепродуктов объёмом 500 и 250 кубометров в водоохранной зоне Енисея у Мунгуя и Байкаловска, говорят в Гринпис России.

Но может, сам проект с технической точки зрения продуман до мелочей? Увы, и здесь есть масса «нюансов». Так, сообщили нам экологи, проект нефтяного терминала не привязан к дальнейшей транспортировке нефти танкерами, хотя именно на наливной флот сделан упор. Непонятно как ННК готовится вывозить нефть – дно в районе порта хотят углубить до 10,7 м. При этом речь идет о танкерах дедвейтом до 40 тыс. тонн, имеющих осадку до 12 м. Как они будут швартоваться к причалам – загадка…

Кстати, именно танкерная тема вызывает наибольшее беспокойство экологов. Разница между нами и ННК в том, что мы пытаемся смоделировать и предусмотреть все возможные последствия, а они – нет, говорят в Гринпис. Почему-то компания до сих пор не подготовила план ликвидации аварийных разливов нефти.

Между тем, специалисты Морского государственного университета (г.Владивосток) провели моделирование ущерба от разлива нефти при танкерной аварии. Они рассмотрели три наиболее вероятных места разливов при транспортировке нефти с терминала «Таналау»: Байкаловск (данный район осложнён многочисленными рукавами Енисея и множеством островов), Воронцово (в устье Енисея непосредственно перед его впадением в Енисейский залив, зона повышенного риска в силу особых географических и гидродинамических условий) и Лескино (в центральной части Енисейского залива, поведение нефти при разливе на данном участке является наиболее сложным, поскольку нефть попадает в распресненные воды относительно открытой акватории). По словам доктора технических наук, профессора Яны Блиновской, моделирование показало, что в случае развития событий по наихудшему сценарию нефтью будет загрязнено не менее 45 км побережья заказника Бреховские острова.

Более того, неконтролируемое строительство в этой зоне может привести к распространению сибирской язвы. По данным ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики непосредственно на территории проведения работ находятся два очага этой болезни, каждый по 60 км2. Учёные отмечают, что проводить строительные и изыскательные работы в этом районе крайне опасно как для работающего персонала, так и для фауны - дикие животные и птицы могут разнести инфекцию на очень большое расстояние.

Чего на самом деле хочет Гринпис? Только лишь соблюдения российского законодательства на территории РФ и комплексной, объективной оценки проекта. В частности, экологи хотят услышать ответ, есть ли в регионе в наличии ледокольный флот и танкера ледокольного класса для обеспечения безопасного круглогодичного вывоза нефти. Есть ли структура по ликвидации возможных ЧС на пути следования судов. Есть ли стационарные емкости для хранения запасов нефти на месте добычи. И можно ли рассмотреть альтернативную возможность для транспортировки нефти с полуострова Таймыр, например, по трубопроводу, что, безусловно, повысит степень экологической безопасности.

Готовы ли к этому в ННК? Судя по всему, нет. Налицо пока желание заткнуть любыми средствами рот своим оппонентам. Ведь нефтедоллары, как известно, не пахнут, а топ-менеджеры корпорации живут не в Байкаловске и им, судя по всему, на будущее этого места просто плевать.

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