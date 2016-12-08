Меню
Бизнес
Турция стала частью России
ОСАГО
Татьяна Гришина
Коммерсантъ-Деньги
08 декабря 15:44

ОСАГО с «черным ящиком»

Сотрудников ГИБДД заменят бортовые устройства

Фото: Сергей Бровко / Коммерсантъ

Европротокол собираются упростить: оформить аварию можно будет с помощью телефона. Страховщики против и со своей стороны требуют, чтобы автомобили оснащались устройствами телематики. Наличие такого оборудования дает скидку до 55% при оформлении полиса каско, но в ОСАГО скидок не будет.

Закон об ОСАГО — самый быстроменяющийся страховой проект у законодателей в этом сезоне. Минфин уже анонсировал реформу по замене денежной выплаты ремонтом и деление полисов на эконом- и премиум-сегменты. Теперь же с подачи первого вице-премьера Игоря Шувалова меняться будет и так называемая система европротокола (ЕП). На ноябрьском совещании на тему популяризации ЕП Шувалов призвал существенно упростить нынешний порядок выплат в рамках системы.

Напомним, европротокол подразумевает оформление аварии без вызова сотрудников ГИБДД. Автовладельцы должны самостоятельно заполнить бланки ДТП (прилагаются к полису ОСАГО) и отправить эти данные страховщику. Под ЕП подпадают далеко не все происшествия на дороге, а только те, в которых столкнулись два автомобиля, причем водители и пассажиры не пострадали. И у участников не должно быть разногласий по поводу обстоятельств ДТП.

Максимум потенциального ущерба в рамках ЕП определяется суммой 50 тыс. руб., за исключением четырех территорий — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где действует лимит 400 тыс. руб. Тут для оформления по ЕП требуется соблюдение "некорректируемости данных", как говорят страховщики, помочь в этом деле может бортовое устройство, отслеживающее движение автомобиля,— "черный ящик", оборудование телематики.

ДТП по телефону

Как следует из поправок Минфина, подготовленных по распоряжению Игоря Шувалова, на четырех территориях, где сейчас действует лимит выплат по ОСАГО 400 тыс. руб., принцип обоюдного согласия участников ДТП отменяется. В остальных регионах принцип продолжает работать, но лимит выплат увеличивается с 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Кроме того, у автовладельцев в связи с поправками появляется три способа фиксации ДТП: с помощью технических средств контроля (бортовые устройства, фиксирующие информацию о движении автомобиля на основе сигналов глобальной навигационной спутниковой системы); посредством специализированных приложений для смартфонов (такое уже есть в распоряжении Российского союза автостраховщиков, РСА); наконец, инструментом фиксации может оказаться обычный кнопочный телефон. В этом случае потребуется услуга оператора связи, который определит и передаст страховщику координаты места ДТП. Также для оформления ЕП нужна будет фото- или видеосъемка, которую участник ДТП должен выполнить самостоятельно (видеорегистратором, к примеру, или даже камерой-"мыльницей").

Страховщикам такое разнообразие не нравится. Они говорят о возможном росте мошенничества. "Предложенная процедура фотографирования и определение местоположения с помощью оператора услуг мобильной связи могут быть использованы недобросовестным образом,— опасается глава РСА Игорь Юргенс.— В отсутствие обязательной фиксации момента ДТП мошенники получат возможность скрыть истинные обстоятельства причинения ущерба ТС и получить необоснованную выплату". По его словам, доля мошенничества в случаях с ЕП уже выше, чем в традиционных ситуациях, когда на место ДТП вызывается ДПС, ведь "двум участникам события всегда легче договориться".

Протокол не по любви

В настоящее время упрощенная фиксация происшествий на дороге не пользуется популярностью у россиян. По данным РСА, за десять месяцев 2016 года ДТП без участия ГИБДД оформили 381,3 тыс. автовладельцев — 29% получивших выплаты по ОСАГО за этот период. По мнению заместителя главы управления методологии обязательных видов "АльфаСтрахования" Сергея Скоморохина, использование ЕП тормозят "безграмотность и неподготовленность, неинформированность о существовании европротокола". "В автошколах не рассказывают, зачем он нужен,— добавляет Сергей Скоморохин.— Как правило, большинство автомобилистов узнает о существовании европротокола от инспектора ГИБДД, который приезжает на место аварии".

Кроме того, по его словам, сказывается "трудность в оценке поврежденных деталей, особенно если принять во внимание стрессовую ситуацию после аварии". Грамотное заполнение документов по ЕП также тяжелая задача для большинства водителей. "Нужно помнить о том, что на схеме указываются все знаки, здания, разметка, а подписи участников ДТП должны быть проставлены во всех обозначенных местах",— напоминает Сергей Скоморохин.

Впрочем, участники рынка признают: дело не только в водителях. Дело еще в низком уровне доверия к страховщикам, граждане опасаются, что страховая компания откажет в урегулировании убытков, придравшись к неправильно оформленным документам, рассуждает глава департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Кузнецов. "Большинство автовладельцев не обладают необходимыми знаниями и не могут точно определить, что убыток проходит по лимитам ЕП",— говорит он.

Как пояснили в РСА, если в процессе ремонта автомобиля выявляются скрытые повреждения сверх лимита ЕП, страховщик доплату не производит. Между тем размер средней выплаты в ОСАГО при обычном оформлении ДТП с участием сотрудников ГИБДД, по данным РСА, составил в октябре 72,3 тыс. руб.

"Да страховщики попросту саботируют европротокол,— уверен президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников.— ЕП в рамках 400 тыс. руб. на четырех территориях вообще не работает, потому что нет технических параметров бортового устройства, которое было бы признано всеми страховщиками".

Выгодный "черный ящик"

В РСА настаивают на том, чтобы автомобили в обязательном порядке оснащались бортовым устройством телематики. Как говорит глава дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, использование такой аппаратуры в ОСАГО "очень помогло бы упростить и ускорить процедуру урегулирования страховых случаев".

Раньше планировалось устанавливать подобные устройства на все произведенные в РФ транспортные средства. "За счет массовости можно было существенно удешевить стоимость устройства,— говорит Княгиничев.— Теперь же автовладельцам предлагают покупать их на добровольной основе. Будет так, как сложилось на рынке каско,— устройствами пользуется около 1% клиентов".

У страховщиков есть единомышленники. На совещании в Минпромторге уже обсуждалось предложение увязать покупку полиса ОСАГО с наличием в машине телематического оборудования. Инициаторы — его поставщики. По словам старшего вице-президента по развитию телематики Meta System Алексея Шипулина, идея с полисами ОСАГО — правильная и логичная. "Благодаря техническим средствам снизится вероятность мошенничества и упростится процедура фиксации обстоятельств ДТП",— полагает он.

Установка устройств телематики помогает сэкономить до 55% стоимости полиса каско, напоминает Алексей Шипулин. Основной объем экономии обычно приносит второй-третий год использования оборудования — благодаря коррекции стиля вождения. Но есть возможность получить хорошую скидку от страховой и в первый год — путем индивидуализации договора страхования. Например, ограничить годовой пробег или сузить географию эксплуатации автомобиля. Это особенно выгодно для тех, например, кто ездит только в границах города или эксплуатирует транспортное средство летом либо по выходным.

Использование подобной техники позволяет страховщикам и производителям оборудования получать довольно интересную информацию. Например, по данным Meta System, рост средней скорости движения снижает риск ДТП (меньше езды по пробкам — меньше мелких аварий). Такой же эффект имеют превышение скорости до 20 км/ч и увеличение ночного пробега.

Кроме того, риску аварии в большой степени подвержены водители, которые едут по тому или иному городскому маршруту более 41 минуты. Те, кто использует машину на постоянных (типа работа--дом) и коротких (до 15 минут) маршрутах, попадают в ДТП чаще, нежели водители с разовым временем за рулем 15-30 минут и более интересной картой поездок.

По оценкам консалтинговой компании Ptolemus, в Европе насчитывается 4,4 млн автомобильных телематических устройств. Большая их часть сосредоточена в Италии, Англии, Испании и Франции. Что касается работающих программ "умного" страхования (то есть предполагающих использование телематики), Россия занимает 6-е место по их количеству по данным 2016 года.

В настоящий момент примерно 60 тыс. автомобилей в нашей стране оснащено подобными устройствами. "Благодаря продуктам страховой телематики, за 2015 год российские водители сэкономили около 95 млн руб. на каско,— говорит Алексей Шипулин.— Установка телематического оборудования на автомобиль занимает в среднем пять минут, самое компактное устройство имеет размеры 4,2 на 2,1 см".

По данным РСА, полученным от производителей, примерная цена бортового устройства — около 6 тыс. руб. Что, по сведениям организации, сопоставимо со средней стоимостью полиса ОСАГО в октябре (6,1 тыс. руб.).

Идея дополнить систему ОСАГО "черными ящиками" экономически провальная, считает защитник клиентов страховщиков Николай Тюрников. "Телематика себя оправдывает в каско, при средней стоимости такого полиса 60 тыс. руб. приобрести телематическое устройство, которое сэкономит до половины цены полиса, это вполне оправданно. Но в ОСАГО, к которому автовладелец относится как к навязанной неприятности, подключение "черного ящика" по цене полиса будет воспринято однозначно негативно",— указывает он.

По его словам, властям и страховому лобби следует приготовить экономический стимул для водителей. "Например, пусть скидки за обязательный полис окупят телематическое устройство хотя бы за два года,— предлагает он.— Проникновение телематики среди автовладельцев тогда будет колоссальным".

Впрочем, регулятор страховщиков — ЦБ — вряд ли в ближайшее время пойдет на дополнительные скидки в ОСАГО. По словам заместителя главы Центробанка Владимира Чистюхина, коэффициент комбинированной убыточности в ОСАГО (с учетом расходов на ведение дел) в ряде регионов уже превышает 100%.

Читайте также
Минфин предложил изменить систему полисов автогражданки
Четверть водителей не будет покупать полис ОСАГО в случае его удорожания
Минфин предложил поделить полисы ОСАГО на категории эконом, стандарт и премиум
Сейчас на главной
Авторская колонка
Осталось ввести танки…
Томилинская гимназия №18 Люберецкого района Московской области и территория на подступах к образовательному учреждению стала 7 декабря 2016 года полем битвы за малую родину.
Дижур Николай
Горячие новости
Владимир Путин вручил государственную премию доктору Лизе
Президент России присудил государственную премию исполнительному директору фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Премию ей назначили «за достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности»
Горячие новости
Глава ЦИК официально опровергла информацию о досрочных выборах президента
Элла Памфилова официально опровергла информацию о досрочном проведении выборов президента России. По ее словам, выборы главы государства состоятся в марте 2018 года
Авторская колонка
Высшая крутость или знай наших!
В молодости я, признаться, слыл тряпкой. Не было во мне такой вот крутости, решимости, только нажми – шел на попятный. Переживал, конечно, из-за этого, но смирился.
Ларин Александр
Горячие новости
Держатели банковских карт смогут получать наличные на кассе в магазине
В России для владельцев банковских карт платежной системы MasterCard в скором времени будет доступна услуга Cash-out. Данная услуга позволяет получать наличные деньги непосредственно на кассе в торгово-сервисных предприятиях
Горячие новости
Депутаты предложили значительно ужесточить наказание за издевательства над животными
Жестокое обращение с животными будет попадать в раздел тяжких преступлений. Соответствующий законопроект депутат уже внес на рассмотрение Госдумы
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
«Зенит» заплатит за новый стадион 1 рубль
Футбольный клуб «Зенит» будет арендовать у властей Санкт-Петербурга новый стадион с рабочим названием «Зенит-Арена» всего за 1 рубль в год. На таких условиях клуб будет арендовать стадион в течение минимум 49 лет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на меморандум, заключенный властями и клубом
Авторская колонка
Аферисты высшей школы
В высшую школу России пришли и комфортно в ней обустроились аферисты. Ничего серьезного не создав ни в науке, ни в технике, занимаясь болтовней на тему «информационных технологий», бизнесмены-аферисты под видом реформ уничтожают налаженный учебный процесс, изгоняют опытных преподавателей, цинично обогащаются.
Дмитриев Александр
казаки
Казаки пригрозили Рашкину поркой
Нереестровые казаки резко раскритиковали обсуждаемый в Госдуме законопроект, регламентирующий право на ношение казачьей формы. Он был инициирован депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным ...
Горячие новости
Чечня получит из бюджета 40 млрд рублей, а Амурская область в 10 раз меньше
Разницу в объемах дотаций из федерального центра для Северного Кавказа и Дальнего Востока назвали несправедливой. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Горячие новости
Книги о Гарри Поттере предложили включить в школьную программу по литературе
В Министерство образования России поступило предложение включить в школьную программу по литературе книги о юном волшебнике Гарри Поттере. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров
экология
Нефть глаза не выест?
Российская нефтянка поставляет скандальные новости с завидной регулярностью. Нет, наверное, такой компании, которая бы не нарушала законодательных норм и, тем более, не генерировала бы аварий, разрывов на трубопроводах, разливов нефти и т.д. «Независимая нефтегазовая компания» не исключение.
Горячие новости
Чтобы голова с утра не болела
Эксперты Роскачества накануне Нового года провели масштабную проверку игристых и шампанских вин. В ходе исследования выяснилось, что почти треть реализуемых в России игристых вин не соответствует стандартам качества, как российским, так и международным
Горячие новости
Силиконовые импланты попали под санкции
Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении почти в три раза списка зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения на госзакупках. Под запрет попали те импортные медизделия, у которых есть как минимум два отечественных аналога.
Горячие новости
Ловкость рук и никакого мошенничества
Рязанских чиновников заподозрили в редактировании статьи о знаменитом ученом Константине Циолковском в «Википедии» ради сноса дома, в котором он проживал. Речь идет об усадьбе Колемина, расположенной на Вознесенской улице Рязани
Авторская колонка
Человек в обезьяннике
Чем человек отличается от животного, например от обезьяны? Наличием разума, сознания, речи, и так далее. Но основополагающим отличием, на мой взгляд, является способность человека создавать. Создавать что-то новое, отличное от того, что было создано до него. Во всяком случае, пытаться...
Харламов Денис
туризм
Россияне вернулись на зарубежные пляжи
Направления, демонстрировавшие два года подряд отрицательную динамику на рынке организованного туризма, начали показывать положительные показатели. По итогам девяти месяцев 2016 года наиболее востребованной страной для россиян стала Испания ...
Горячие новости
В республике Хакасия упал метеорит. Разрушений на земле нет
«Никаких нарушений жизнедеятельности населения в Сибири не зафиксировано, все объекты обеспечения жизнедеятельности в Хакасии и других субъектах Сибирского федерального округа работают в штатном режиме» ...