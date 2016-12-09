Имидж - ничто, деньги - всё

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Аэрофлот
Александр Воробьев
Ведомости
09 декабря 01:07

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В начале декабря рейсы из Москвы массово отменяет только «Аэрофлот»

Фото: Иван Ураков

«Аэрофлот» 7-9 декабря отменил 138 рейсов из/в аэропорт «Шереметьево», объяснив это неблагоприятными погодными условиями. Всего с первое по девятое октября он отменил 262 московских рейса. Ежедневно «Аэрофлот» выполняет свыше 600 рейсов из/в «Шереметьево».

«Аномальные погодные условия означают повышенную нагрузку на аэропортовые службы: в период сложных погодных условий (ледяной дождь, метель, интенсивный снегопад) пропускная способность полос из-за необходимости очистки от снега снижается с 55 до 32 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час. Как базовая авиакомпания "Шереметьево" Аэрофлот формирует свое расписание исходя из 47-48 ВПО. Также на оборачиваемость воздушных судов влияет необходимость обработки противообледенительной жидкостью», - объяснила пресс-служба «Аэрофлота». Представитель «Шереметьево» подтвердил такое снижение пропускной способности в нынешних погодных условиях. За последние два года аэропорт на 62% обновил свой снегоочистительной парк, на расчистку аэродрома сейчас выходят 70 единиц техники - все это позволило снизить время закрытия полосы на расчистку с 45 до 15 минут.

Часть рейсов отменяется для предотвращения транспортного коллапса, который способен надолго заблокировать работу авиакомпании и аэропорта, пояснил представитель «Аэрофлота». Штатные синоптики компании анализируют метеорологическую картину, и если она оценивается как неблагоприятная, то заранее, иногда за несколько дней, производится корректировка плана полетов – за услуги Росгидромету в этом году «Аэрофлот» заплатит примерно 450 млн руб.

Заблаговременные предупреждения позволяют уменьшить неудобства для пассажиров, которые могут скорректировать свои планы и избежать ненужного скопления в аэропорту.

Другие авиакомпании, летающие в «Шереметьево», массово не отменяли рейсы из-за погоды. Правда, «Аэрофлот» формирует свыше 80% пассажиропотока «Шереметьево» и большого количества рейсов из этого аэропорта больше никто не выполняет. В других московских аэропортах - «Внуково» и «Домодедово» - рейсы в декабре по погодным условиям не отменялись. В середине ноября во время похолодания значительное количество рейсов из Москвы также отменял только «Аэрофлот».

Борьба с коллапсом или с издержками?

Почему так? Два менеджера московских аэропортов и менеджер крупной авиакомпании допускают версию, что «Аэрофлот» под предлогом погоды отменяет рейсы, на которые продано мало билетов, с целью сокращения издержек. Менеджер другой авиакомпании уверен, что причина отмен именно в этом: это же очевидно, весь московский авиаузел (МАУ) работает, и только «Аэрофлоту» мешает погода! Представитель «Аэрофлота» это категорически опровергает. «Подобные утверждения не имеют ничего общего с действительностью», - говорит он, признавая, что эта версия сейчас активно обсуждается в соцсетях.

«Сравнение ситуации в "Шереметьево" и других аэропортах московского авиаузла некорректно. Они отличаются по пропускной способности и фактическому объему выполняемой работы. Достаточно сказать, что в минувшие сутки, 7 декабря, в период сложных метеоусловий в "Шереметьево" было выполнено 709 ВПО – больше, чем в любом другом столичном аэропорту», - добавляет представитель компании.

«Такая практика прореживания расписания в плохих погодных условиях характерна для многих крупных европейских авиакомпаний в хабах. При аномальной погоде возникают хотя бы небольшие задержки в обслуживании судов, которые накапливаются, сдвигают все расписание и могут привести к коллапсу», - говорит топ-менеджер московского аэропорта (не «Шереметьево»). Особенно этим известны американские авиакомпании, в США в аэропортах очень плотное расписание - только ухудшается погода, и они не раздумывая отменяют часть рейсов, говорит топ-менеджер крупной авиакомпании.

Все дело все-таки в погоде, уверен другой топ-менеджер московского аэропорта: многое зависит, откуда идет циклон: сейчас он движется с севера и до «Внуково» с «Домодедово» почти не доходит; бывает, что мы стоим, а «Шереметьево» работает.

Что отменять?

«Аэрофлот» отменяет как российские, так и международные рейсы. В последние три дня, когда отмены были наиболее массовыми, самые популярные направления под «нож» не попадали - Париж, Лондон, Рим, Милан, Тель-Авив, Алмата, Астана, Нью-Йорк, Прага. На них «Аэрофлот» российский монополист. Хотя в первых числах декабря отменялись рейсы в Париж, Рим, Алмату. «Решение об отмене какого-то количества рейсов принимается по погодным условиям для подстраховки, чтобы избежать возможного коллапса. Но затем, конечно, смотрят и выбирают для отмены наименее загруженные рейсы, те, чьих пассажиров можно перевезти более ранними или поздними бортами в данном направлении не организуя дополнительных рейсов», - рассказывает человек, близкий к группе «Аэрофлот».

«В первую очередь (при решениях об отмене рейсов) учитываются погодные условия в конкретный момент времени и ситуация с пиками в аэропорту "Шереметьево". А слабая загрузка самолетов учитывается только как дополнительный фактор», - заявил сегодня на пресс-конференции замгендиректора «Аэрофлота» Вадим Зингман (цитата по «Интерфаксу»).

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