Российское представительство Apple заподозрили в злоупотреблении своим положением
Жалоба на действия компании «Эппл Рус» поступила от гражданина Дмитрия Петрова, который указал, что в России смартфоны Apple не могут чинить без разрешения корпорации, при этом она сама не поставляет запчастей для ремонта экранов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российского представительства компании Apple. Дело заведено по факту злоупотребления своим положением на рынке ремонта смартфонов iPhone.
Жалоба на действия компании «Эппл Рус» поступила от гражданина Дмитрия Петрова, который указал, что в России смартфоны Apple не могут чинить без разрешения корпорации, при этом она сама не поставляет запчастей для ремонта экранов.
Причиной обращения Петрова в ФАС стал отказ авторизованного сервисного центра Apple отремонтировать его iPhone SE. Стоимость этой модели с памятью 64 Гб в интернет-магазине Apple составляет 39,99 тыс. рублей. В центре ему предложили заменить телефон целиком, доплатив 22,2 тыс. рублей. Однако по закону производитель должен обеспечить использование товара в течение десяти лет, что подразумевает поставку запчастей.
«Вместо этого Apple фактически навязывает покупку нового аппарата со скидкой по цене, которая превышает стоимость замены экрана iPhone», - говорится в жалобе, которую цитируют «Ведомости».
Ранее Дмитрий Петров подал иск по этому поводу в Басманный суд Москвы, однако тот его отклонил. Сейчас пользователь обжалует это решение в Мосгорсуде.
Истец указал, что в России в 90% случаев при поломке технику Apple заменяют новой в авторизованных сервис-центрах. При поломке дисплея это происходит в 100% случаев. Чтобы заменить дисплей, нужно «большое и дорогостоящее» оборудование, которое получает доступ к ядру операционной системы iPhone по защищенной сети Apple.