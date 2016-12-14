Конец Янтарному краю?
Компания «Стриктум» при содействии местных чиновников закладывает небывалую экологическую мину под Калининградскую область и примыкающие территории Польши
На днях жители поселка Нивенское Багратионовского района Калининградской области обратились с письмо к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. В нем сельчане просят защитить их от планов компании по строительство горно-обогатительного комбината. Ранее инициативная группа уже обращалась к политическим партиям, главе государства, в региональное и федеральное правительство и прокуратуру с просьбой остановить проект в связи с катастрофическими последствиями для 39-го региона, но - безуспешно. «Теперь нам, наверное, может помочь только супергерой, и Герой России для этой задачи вполне подходит», - говорится в обращении.
Так что же случилось в Нивенском, чем так опасен проект ГОКа и почему калининградцы, не сговариваясь, трубят об экологической катастрофе, а местные чиновники не желают ничего слышать? Попробуем разобраться.
Калий – наше всё?
В Калининграде сегодня в ходу мрачная шутка: «Скоро Янтарного края на карте России не будет. Вместо него появится Калийный край». Пессимизм местных жителей легко объясним. Всего в 7 километрах от областного центра, вокруг поселка Нивенское, будет сооружен горно-обогатительный комбинат, состоящий из рудника и обогатительной фабрики по производству калийных удобрений. Инициатор и лоббист проекта – некое ООО «Стриктум» и ее «дочка» ООО «К-Поташ сервис».
Возникает вопрос: неужто области так необходим этот проект? И так ли оправданы – экономически, социально - разработки калийных солей в совершенно курортной местности? Сразу приходит на ум, что месторождение, которое собирается разрабатывать «Стриктум», не новость и не результат недавних изысканий. О нем было известно и до 1945 года, когда Нивенское называлось Виттенбергом. Но немцы, просчитав последствия добычи, отказались от разработок. Многочисленные водоносные слои в почве, низкая насыщенность калийно-магниевых солей компонентами для получения необходимого конечного продукта, большая глубина залегания руды – все это делало проект экономически невыгодным и опасным для окружающей среды. Экологические соображения тогда, в XIX веке, победили: зачем уродовать уникальный курортный уголок, куда на воды и для отдыха приезжали люди, если на туристах можно и заработать больше, и уникальную природу сохранить?
Не стали разрабатывать соль и в СССР. По причинам сугубо «профессиональным»: главный компонент, оксид калия, составляет в руде всего 9-10%, а для рентабельной добычи показатель должен быть от 15 до 30%. Далее, в Нивенском нет месторождения соли, а есть проявление. Это очень важный момент. Чтобы перевести залежи калийных солей в категорию месторождения для промразработки, нужно, чтобы под землей было не менее 500 млн тонн солей. Здесь же всего 211,4 млн тонн, что критически мало для промышленной разработки. Причем залежи в Нивенском состоят из двух частей, получивших названия Нивенское-1 и Нивенское-2. Обе имеют форму линз и плавно перетекают друг в друга. Это тоже важно – чуть позже станет ясно почему.
Естественно, что немцы XIX века и советские ученые и управленцы XX-го от проекта отказались. Каждые – по своим причинам. Но сегодня на сцене – российские чиновники и «бизнесмены» начала века XXI-го. И у них совершенно другие подходы.
…В конце октября этого года гендиректор обоих ООО Павел Яковлев дал обширное интервью РБК. Насыщенное цифрами, сравнениями, оно было призвано поразить читателя масштабами задуманного. Звучали политические выверенные и «правильные» слова – импортозамещение, социально ориентированное предприятие, самая высокая средняя зарплата и т.д. 30 млрд инвестиций, 2,2 миллиона тонн проектной мощности, 30 млн рублей уже заплаченных в этом году налогов – казалось бы, калининградцы должны лучиться от принесенного им г-ном Яковлевым счастья.
А они не хотят. Это сквозь зубы признал и владелец бизнеса, представив тех, кто печется о перспективах и безопасности региона жалкими отщепенцами, преследующими свои корыстные цели. Которых, а вы что думали?, местное население ну никак не поддерживает. Сразу вспомнилась схема информационной войны – и действий, – которая была выстроена властями Воронежской области и компанией УГМК при реализации проекта по добыче никеля на Хопре. Все повторяется один в один…
Единожды солгав
Приступая к этой теме, мы очень внимательно изучили аргументы обеих сторон. А заодно реакцию руководства ООО «К-Поташ сервис» на те вопросы, которые не перестают задавать обычные жители поселка. Судя по всему, уж если ушло обращение в адрес Кадырова, на тех, кто «попал» под проект, местные власти и инвестор предпочитают не реагировать. Хотя вопросов накопилось предостаточно. И мы их тоже озвучим.
Оставим в стороне личные моменты, связанные с первыми лицами «Стриктума» (в калининградских СМИ сообщалось о том, что они причастны к махинациям с акциями госпредприятия «Кварц-Н» и иным аферам на сумму 3,5 млрд рублей). Нас интересует сам проект и все, с ним связанное.
Итак, шевеление вокруг Нивенского началось в 2012 году. В области вдруг объявился голландский венчурный фонд, который заинтересовался калийно-магниевой залежью. В том же году фонд создает в России дочернюю структуру. По сведениям Федерального агентства по недропользованию, право разрабатывать это месторождение полезных ископаемых еще в 2012 г. получило ООО «Стриктум», «дочка» голландской компании Vyrex B.V. ООО «Стриктум» было зарегистрировано 28 октября 2010 г. по адресу: 236022, г. Калининград, ул. Комсомольская, 61. И понеслось…
Первое нарушение – аукцион на право разведки и разработки нивенских калийно-магниевых солей. Его проводил бывший начальник управления по недропользованию администрации области Валерий Панов, который почти сразу же после победы в нем «Стриктума» …. перешел на работу в эту организацию главным геологом. Как говорит в таких случаях Дмитрий Киселев, «Совпадение? Не думаю…». В торгах принимали участие всего две фирмы: ООО «Темперанс» и ООО «Стриктум», причем ООО «Темперанс» даже не попыталось торговаться. Как выяснили калининградские журналисты, это был чисто технический конкурент – у обеих компаний одни и те же учредители. Банальная схема, обеспечивающая стопроцентную победу.
Второе – ГОК планируют разместить – и это уже не смешно совсем! – В ПРЕДЕЛАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА! Да-да, это не фантазии и не пиар. Дело в том, что линза Нивенского-1 находится непосредственно под территорией поселка. Тут жилая зона, и проводить геологоразведочные работы нельзя. Но «Стриктум» нашел выход: он выкупил складскую территорию ООО «Лукойл-Калининградморнефть», которая располагалась в центре поселка и имела статус промышленной зоны. Лукойловская «дочка» складировала там нефтепромысловые трубы. Но одно дело трубы, другое – буровые, которые в один прекрасный день увидели жители.
«По нашим расчётам, в 60 метрах от ближайшего дома будет шахта в два ствола, - рассказала местным СМИ жительница Нивенского Ирина Антонова. - За полем с участками для многодетных «Стриктум» уже построил мощную подстанцию. Рядом, как предполагается, поставят обогатительную фабрику и будут гнать руду с шахты на фабрику. Так как рудник и фабрика станут работать единым комплексом, дома фактически окажутся внутри горно-обогатительного комбината!».
А как же законы и всякие нормативы? «Стриктум» их в упор не видит. Например, в «Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах» 2.2.1/2.1.1.1200-03 четко прописана санитарно-защитная зона для горно-обогатительного комбината. Она составляет 1000 метров. Но в этом случае большая часть поселка попадает в эту зону, а следовательно, предприятие нельзя размещать на территории бывшей базы «Лукойла».
Что сделали мудрецы из «Стриктума»? Просто разделили комбинат на составляющие. Рудник планируется представить как предприятие по добыче поваренной каменной (а не калийно-магниевой, как записано в лицензиях) соли с санитарно-защитной зоной всего в 300 м. А обогатительную фабрику, которая должна входить в состав единого комплекса комбината, как одиноко стоящее поодаль предприятие с санитарно-защитной зоной всего в 500 м. Причем эти два объекта будет связывать круглосуточно работающий транспортер.
Не хотят видеть в «Стриктуме» и статью 8 Федерального закона от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах», где написано, что «пользование недрами на территории населенных пунктов может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование (хотя бы) может создать угрозу жизни и здоровью людей». Тем более, в упор не видят постановления правительства РФ от 28 сентября 2015 года № 1029 , где прописано, что предприятия по производству минеральных удобрений относятся к первой категории объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. Не обращают внимания соратники г-на Яковлева и на заключение регионального управления Роспотребнадзора о неправомочности этих действий.
Экологическая экспертиза? Таких слов в «Стриктуме» не знают. Более того, Павел Яковлев утверждал, что ГОКи ее не проходят. Тем более что, по его словам, здесь будут применены новейшие технологии, обеспечены все рекультивационные мероприятия, фильтрацию воздуха, водозащиту… И никакой соляной пыли! Странно только, что мировые лидеры в калиедобыче – немцы и канадцы – не знают такой безотходной и абсолютно безвредной и неопасной для окружающей среды технологии, говорит горный инженер-гидрогеолог Ирина Егорова из поселка Полевое Гурьевского района Калининградской области.
Кому вершки, а кому – корешки
Логично, что в Нивенском справедливо боятся совсем не радужного будущего. Потому что негативные последствии очевидны, а с плюсами пока не очень. Даже любимая тема, рабочие места тоже звучит невнятно. Изначально «Стриктум» заявлял о 1 000 рабочих мест. После волны возмущения для поднятия социальной значимости проекта появилась цифра 2 000. Так сколько будет на самом деле? И потом, о ком идет речь, кто будет работать в шахте? В районе горняков не было и нет! А планы построить «шахтерский городок» однозначно намекают на завоз более дешевой рабочей силы как из других регионов, так и из других стран. Спрашивается, а местным с этого что?
Но вернемся к экологии и экономике. Подобное производство оставляет после себя галит (техническую соль), из которого впоследствии формируются те самые пресловутые солеотвалы, и рассолы (насыщенную жидкость), которые «украшают» ландшафт, например, белорусского Солигорска.
Существующие методы утилизации пока не могут решить проблемы ликвидации отходов. Значительная часть их не находит применения и складируется. Наибольшее распространение получило складирование в отвалы. Практикующаяся в последнее время обратная закладка твердых отходов в отработанные пространства шахт не может решить проблему, так как закладывается лишь их малая часть - 10-15%. Возможно еще подземное захоронение и растворение отходов с последующей закачкой полученных рассолов в подземные горизонты. Это уже неизбежное зло и экологическая катастрофа. Причем без учета всяких аварий. В том же Солигорске просадка земель на территории ПО «Беларуськалий» прослеживается на площади 120-130 кв. км! А в Пермском крае вокруг зон калиедобычи происходят регулярные провалы почвы. В Березниках первое обрушение шахты произошло в 2006 году. Затем в 2007 году под землю провалились участок железнодорожного полотна и несколько жилых домов. В 2010-м возникла воронка у железнодорожной станции. В 2011 году провал образовался прямо у старого здания управления шахты. За 6 лет 4 провала.
Все это ждет Багратионовский район, как и заболачивание территорий. Изменение напряженно-деформированного состояния недр вызывает обратную реакцию. Толща давит на пустоты, даже несмотря на так называемые «целики». Верхние слои смещаются, вызывая смещение и водоносных слоев, а их здесь около сорока! Вот такое будущее ждет калининградцев. Блогеры уже саркастически шутят, что к тому времени здесь построят много онкоцентров, расширят кладбища, будут бесплатно выдавать вазелин аллергикам и зеленку астматикам, которые смогут здесь выжить. Ни рыбы, ни птиц, ни зелени здесь уже не будет. Только отравленная пустыня - как везде, где добывают калий.
Окончание следует