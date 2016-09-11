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Андрей Плахов
Коммерсантъ
11 сентября 14:21

Радикально и со смыслом

Итоги Венецианского фестиваля

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Венецианский фестиваль, доставлявший зрителям минуты восторга и отчаянья, завершился на оптимистической ноте. Главный приз «Золотой лев» достался филиппинскому режиссеру Лаву Диасу за фильм «Женщина, которая ушла», Гран-при жюри — картине Тома Форда «Ночные животные». За режиссуру «Серебряными львами» награждены сразу двое — Андрей Кончаловский («Рай») и Амат Эскаланте («Дикая местность»).

Жюри в этом году возглавлял режиссер Сэм Мендес — и практически все его решения оказались вменяемыми, логичными, и в то же время радикальными — от чего мы уже отвыкли в последнее время. Причину можно увидеть в составе жюри, сформированном не просто из медийных лиц, а из людей определенного интеллектуального уровня: помимо председателя, это документалист Джошуа Оппенхаймер, актрисы Нина Хосс и Кьяра Мастроянни, авангардистка Лори Андерсон. Именно этот судейский ареопаг оказался в состоянии не только высидеть четыре часа картины Лава Диаса (что не под силу некоторым профессионалам-кинокритикам), но и оценить его творческий метод.

Скажем сразу: в Венеции показали самый мейнстримовский фильм Диаса. История женщины, вышедшей после тридцати лет из тюрьмы, куда ее засадили по ложному обвинению, порой напоминает и индийскую мелодраму, и сериал, однако не является ни тем, ни другим. Это — индивидуальная трагедия, которая разворачивается на катастрофическом фоне одной из самых проблемных стран мира: Филиппины бьют рекорды по коррупции, насилию, эпидемиям похищений людей. Выйдя из тюрьмы, героиня занята вопросами мести и прощения, а также поиском пропавшего сына: какое-то время зритель принимает за него встреченного на улице несчастного трансвестита-эпилептика, но сюжет принимает другой оборот. Кажущееся статичным или демонстративно замедленным, черно-белое изображение постепенно затягивает в свое энергополе и отключает часовой механизм: ты уже не замечаешь времени — длится фильм четыре или восемь часов. Кстати, прекрасную восьмичасовую работу Диас показал всего полгода назад на Берлинском фестивале — и вот уже готова новая, что само по себе поражает воображение. Победа «Женщины…» в Венеции важна и знаменательна: делая уступки мейнстриму, фестиваль все же поддерживает авторское «кино не для всех».

Практически обо всех остальных призерах мы уже писали, поэтому ограничимся их перечислением. Кубок Вольпи за первоклассную женскую роль, а их было немало в конкурсе, присужден Эмме Стоун (мюзикл «Ла-ла Лэнд»). Его мужской аналог — аргентинцу Оскару Мартинесу («Почетный гражданин»), сыгравшему знаменитого писателя, нобелевского лауреата; тут у актера почти не было конкурентов. Еще одна актерская награда досталась немке Пауле Бир за роль в фильме Франсуа Озона «Франц». Этот приз присуждается перспективным молодым исполнителям и носит имя Марчелло Мастроянни: его, естественно, вручала лауреатке дочь знаменитого актера, заседавшая в жюри.

Все это достойные фильмы, которые могли претендовать и на более высокие награды, но на эти награды у жюри оказались другие планы. Оно отдало приз за лучший сценарий Ноа Оппенхайму: снятый по нему Пабло Ларраином фильм «Джеки» с Натали Портман в главной роли предлагает небанальную трактовку фигуры Жаклин Кеннеди. Альтернативой в сценарной номинации могла бы стать «Жизнь» Стефана Бризе — весьма неканоническая экранизация романа Мопассана, но ей официальных наград не досталось, и утешением стал только приз международной критики — ФИПРЕССИ.

Никого не удивил второй по рангу Гран-при жюри: он достался режиссеру и дизайнеру Тому Форду за высокопрофессиональный психотриллер «Ночные животные». Куда более смелым оказалось решение присудить Специальный приз жюри фильму «Плохая партия» Аны Лили Амирпур, взрывоопасной смеси артхауса и трэша. Эту идею, похоже, лоббировала Лори Андерсон, которая и вручала награду. Хотя надо заметить, что лоббирование в этом году если и было, то основывалось не на личных связях или национальных амбициях, а  на творческих критериях.

Радикально выглядел на сцене альянс двух призеров — 79-летнего Андрея Кончаловского и 37-летнего Амата Эскаланте, получившим по «Серебряному льву» за режиссуру. Кончаловский — ветеран, уже в шестой раз участвовавший в венецианском конкурсе – поставил рекорд и этого фестиваля, и возрастной креативности. Когда-то он впервые ступил на остров Лидо вместе с Андреем Тарковским. В этом году он получил здесь еще одну награду — от Ватикана, носящую имя Робера Брессона, кумира Тарковского. А сегодня венецианские лауреаты Диас и Эскаланте говорят о своем особенном чувстве к Тарковскому и мечтают приехать в Россию на посвященный ему фестиваль «Зеркало». Кстати, картина-притча Лава Диаса навеяна русской литературой — рассказом Льва Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет». Тенденция, однако.

Эскаланте, получая приз за свой скандальный фильм «Дикая местность» (его герои и героини спариваются о огромным осьминогом), вспоминал близких ему Карлоса Рейгадаса и Гаспара Ноэ. Кончаловский сказал, что посвящает свою картину «Рай» соотечественникам, отдавшим жизни борьбе с нацизмом. Наш режиссер оказался единственным награжденным представителем старой фестивальной «номенклатуры». Ни Терренс Малик, ни Вим Вендерс со своими новыми работами былого энтузиазма не вызвали. А Эмир Кустурица с картиной «По млечному пути» показал формальное мастерство, никак не обеспеченное запасом идей и тем скорее ведущее сербского режиссера к деградации. Еще не так давно он считался брутальным принцем балканского кино во всеоружии драйва, эротики и темперамента. И вот ничего из этого не остается, а love story героев Моники Беллуччи и самого Эмира Кустурицы, которых преследуют три солдата ООН, уничтожая по дороге все живое, выглядит бесполой и карикатурной. Это было, по всей видимости, самое депрессивное впечатление фестиваля.

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