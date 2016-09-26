В Москве закрыли фотовыставку Джока Стерджеса «ради жертв педофилии»
Такое решение было принято после внезапной проверки, которую с помощью представителей своей организации «Офицеры России» провел член Общественной палаты Антон Цветков
В Москве закрыли скандальную выставку фотографий Джока Стерджеса. Об этом сообщили в Центре фотографии имени братьев Люмьер.
Такое решение было принято после внезапной проверки, которую с помощью представителей своей организации «Офицеры России» провел член Общественной палаты Антон Цветков.
Цветков пояснил, что выставку надо закрыть, так как она может оскорбить жертв педофилии.
Выставка фото Стерджеса открылась еще в начале сентября, который на протяжении десятков лет снимает жителей нудистских общин. Среди натурщиц фотографа есть несовершеннолетние обнаженные девочки из семей нудистов.
Спустя почти месяц после открытия внимание к выставке привлекла сенатор Елена Мизулина. Она обвинила организаторов выставки в «публичной демонстрации детской порнографии».
В воскресенье активисты организации «Офицеры России» заблокировали вход в Центр фотографии имени братьев Люмьер.
«Надо не забывать, что у нас есть достаточно большое количество жертв педофилии, и мы должны быть уважительны по отношению к ним. Мы сейчас провели подробную и, мне кажется, достаточно продуктивную беседу с руководством выставки, и сейчас хочу официально заявить о том, что руководство выставки пошло навстречу Общественной палате Российской Федерации и выставка с сегодняшнего дня закрыта», - заявил Антон Цветков, слова которого приводит телеканал «Дождь».
В Центре фотографии имени братьев Люмьер согласились закрыть выставку в связи с широким общественным резонансом, но добавили, что обнаженные модели в экспозиции - это взрослые совершеннолетние женщины.