В РПЦ нашли в романах «Анна Каренина» и «Бедная Лиза» пропаганду суицида
Глава Патриаршего центра кризисной психологии Михаил Хасьминский в числе таких книг назвал роман Льва Толстого «Анна Каренина», трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Гамлет»
Представители Русской православной церкви предъявили претензии к школьной программе по литературе, в которую входит большое количество книг, пропагандирующих суицид.
Глава Патриаршего центра кризисной психологии Михаил Хасьминский в числе таких книг назвал роман Льва Толстого «Анна Каренина», трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Гамлет».
«Дело в том, что тема суицида романтизируется в «Ромео и Джульетте», это романтизация суицида конкретная. А мы потом спрашиваем, почему дети нормально относятся к суициду - они пишут сочинения про это», - отметил представитель РПЦ, слова которого приводит АГН «Москва».
В список Хасьминского также вошли «Бедная Лиза», «которая спровоцировала историю подражательных суицидов еще в те времена, когда Николай Карамзин был жив», «Бесприданница» Александра Островского с «почти суицидом».
«Если бы во время прохождения их детям говорили что-то антисуицидальное, это было бы правильно. Я не призываю к тому, что надо запрещать что-то, но надо это правильно подавать», - отметил Хасьминский.
В Российской академии образования не согласны с выводами Хасьминского. Так, профессор РАО, доктор педагогических наук Евгений Вяземский в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал «кощунственной» саму постановку вопроса.
«Классика - есть классика, мировой канон культуры, в котором есть разные грани. И, вообще, жизнь и смерть - таинства. Любое произведение очень многогранно, тем более, классическое», - отметил Вяземский.