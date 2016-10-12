Снятый в Якутии триллер «Мой убийца» номинирован на «Золотой глобус»
В список претендентов на кинопремию «Золотой глобус» включен снятый в Якутии триллер «Мой убийца». Картина номинирована на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
В список претендентов на кинопремию «Золотой глобус» включен снятый в Якутии триллер «Мой убийца».
Картина номинирована на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Издание «Блокнот-Якутск» со ссылкой на программного директора II Всемирного азиатского кинофестиваля Джорджа Шамшума сообщает, что якутский фильм попал в основной конкурс Всемирного азиатского кинофестиваля, проходящего в Лос-Анджелесе. Фильмы, которые в нем участвуют, показываются отборщикам различных премий.
По словам Шамшума, фильм «Мой убийца» позиционировался не как российский, а именно как якутский.
Сам Шамшум называет якутский кинематограф феноменом. «С тех пор, как открыл для себя Якутию почти 10 лет назад, влюбился в народ саха и вашу республику. Однако тогда я не представлял, что здесь еще и настолько потрясающий кинематограф», - рассказал директор фестиваля.
Напомним, что в 2015 году приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получила российская картина «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева.