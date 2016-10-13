Нобелевскую премию по литературе присудили рок-музыканту и писателю Бобу Дилану
Помимо Боба Дилана на Нобелевскую премию претендовали японский писатель Харуки Мураками, кенийский писатель Нгуи Ва Тхионго, норвежский драматург Юн Фоссе, американский классик Филипп Рот ...
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2016 год стал американский автор-исполнитель и писатель Боб Дилан.
Премию ему присудили «за создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».
Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря в Стокгольме. Размер премии в этом году составляет 8 илн шведских крон (923 тысяч долларов США).
Помимо Боба Дилана на Нобелевскую премию претендовали японский писатель Харуки Мураками, кенийский писатель Нгуи Ва Тхионго, норвежский драматург Юн Фоссе, американский классик Филипп Рот, а также сирийский поэт Адонис и американский прозаик Дон Делило.
Боб Дилан считается культовой фигурой в рок-музыке. 75-летний Дилан является девятикратным обладателем премии «Грэмми». В 2000 и 2001 году он удостоился «Оскара» и «Золотого глобуса» за саундтрек к фильму «Вундеркинды».
В 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила русскоязычная писательница Светлана Алексиевич «за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества».