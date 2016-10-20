Театр «Сатирикон» оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем
Константин Райкин пояснил, что театр находится в сложном положении, так как здание закрыто на реконструкцию, которая проходит за счет средств инвесторов, а все бюджетные средства, которые выделяются театру, идут на аренду помещений для спектаклей
Московский театр «Сатирикон» оказался под угрозой закрытия в связи с финансовыми трудностями.
Художественный руководитель театра Константин Райкин заявил, что у «Сатирикона» нет денег и «это прямой путь к гибели».
В беседе с ТАСС Райкин пояснил, что театр находится в сложном положении, так как здание закрыто на реконструкцию, которая проходит за счет средств инвесторов, а все бюджетные средства, которые выделяются театру, идут на аренду помещений для спектаклей.
Средств, которые «Сатирикону» выделяет Министерство культуры, не хватает.
Раньше театр существовал за счет средств спонсоров, однако из-за сложной экономической ситуации это стало невозможно.