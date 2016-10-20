«Мосфильм» выложил более 500 фильмов для бесплатного просмотра
Пользователи соцсети «ВКонтакте» могут бесплатно смотреть картины Сергея Эйзенштейна, Георгия Данелии, Андрея Кончаловского, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Михаила Ромма, других российских и советских режиссеров
«Мосфильм» выложил в открытый доступ более 500 своих кинокартин. Фильмы появились в группе кинокомпании «ВКонтакте». Акция приурочена к году российского кино.
Пользователи соцсети «ВКонтакте» могут бесплатно смотреть картины Сергея Эйзенштейна, Георгия Данелии, Андрея Кончаловского, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова, Марка Захарова, Михаила Ромма, других российских и советских режиссеров, сообщает РИА Новости.
«Это большой шаг для популяризации российского кинематографа», - отметил в свою очередь пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красиков.
Шедевры отечественного кино, произведенные на студии «Мосфильм», также доступны для просмотра на официальной странице киноконцерна на портале YouTube.