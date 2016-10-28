Меню
Культура
Кто и зачем следит за московскими водителями
Владимир Мединский
Александр Черных
Коммерсантъ
28 октября 13:21

У диссертации министра культуры прибавилось оппонентов

Академики РАН поддержали требование аннулировать ученую степень Владимира Мединского

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Известные российские академики, члены "Клуба 1 июля", выступили с заявлением в поддержку требования лишить ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского. Ученые заявили, что министр "подменяет исторические факты лженаучными мифами", добавив, что "патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности". При этом академики крайне обеспокоены решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отозвать дело о лишении степени из диссертационного совета Уральского федерального университета. Авторы обращения призывают отправить в отставку руководство ВАК и переподчинить эту структуру Российской академии наук. Министерство культуры продолжает считать ситуацию вокруг диссертации Владимира Мединского "политическим заказом".

Обращение было озвучено членами "Клуба 1 июля" — неформального объединения академиков и членкоров, несогласных с реформой РАН. Туда входят ведущие российские ученые, включая нескольких членов президиума РАН. "Гуманитариев, а тем более историков, в клубе меньшинство, но история с диссертацией Владимира Мединского задевает многих,— пояснил один из авторов письма, член-корреспондент РАН историк Аскольд Иванчик.— Речь здесь идет о проблеме, далеко выходящей за пределы любой конкретной дисциплины: о важнейшем для любого ученого вопросе — о защите науки и научного мировоззрения от псевдонауки".

Ученых возмущает, что "критерием истинности и достоверности исторического труда" Владимир Мединский "объявляет соответствие "интересам России", право на определение которых он себе присваивает". "Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир",— говорится в обращении. Академики припомнили министру и фразу "мрази конченные", произнесенную в адрес исследователей, пытающихся разобраться в "святой легенде" о 28 панфиловцах. "Недопустимой является замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов",— говорят ученые.

Напомним, что заявление о лишении господина Мединского докторской степени было подано в апреле историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским вместе с экспертом "Диссернета" Иваном Бабицким. По их мнению, диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" ненаучна и "местами абсурдна". Так как диссовет, где защищался министр, уже расформирован, ВАК направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет (УрФУ). Заседание было назначено на 4 октября, но главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер информировал совет о необходимости отмены заседания, так как господин Мединский не может на нем присутствовать из-за рабочей поездки. Позже ВАК и вовсе отозвала дело из УрФУ, заявив об истечении срока рассмотрения. Новый диссовет до сих пор не определен.

"Мы считаем, что решение вопроса о диссертации должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо,— говорится в обращении.— Беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России". В финале письма академики требуют отправить в отставку руководителей ВАК и переподчинить эту структуру от Минобрнауки к Российской академии наук. Под письмом стоят 24 подписи.

"Если убрать обвинения в адрес министра в презрении, присвоении, а также уничижительные эпитеты, абсолютно понятна главная претензия заявителей — "особое внимание привлекает главный методический принцип, лежащий в основе этой работы: критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие "интересам России", право на определение которых он себе присваивает",— сказала пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева.— Эта же претензия является основной для авторов заявления о лишении министра степени. Поэтому многими учеными весь этот проект был воспринят как политический заказ".

"Среди членов "Клуба 1 июля", подписавших письмо, в основном физики и математики. Они никогда не скрывали негативного отношения ко всему, что делает власть,— добавила представитель Минкульта.— Поэтому в данной ситуации неудивительно, что физики поддержали лириков". Госпожа Казначеева предупредила, что заявители и поддерживающие их ученые "создают прецедент" "любого неугодного человека лишить научной степени только лишь потому, что он не разделяет либо научных, либо политических взглядов".

"Я бы подискутировала с авторами по конкретным претензиям к диссертации,— предложила госпожа Казначеева.— Например, являлся ли церковнославянский язык во времена Грозного по сути живым, разговорным, то есть русским. Но это явно неинтересно ни акционерам проекта Бабицкого, ни поддержавшим его уважаемым ученым".

Читайте также
Академики РАН призвали лишить ученой степени министра культуры и распустить ВАК
Владимир Мединский останется доктором исторических наук
ВАК отозвала из УрФУ заявление об аннулировании докторской степени главы Минкультуры
Сейчас на главной
Горячие новости
Самим не хватает
Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец опровергла информацию о введении пособий по бедности. По ее словам, правительство такие выплаты малоимущим россиянам не рассматривает. Голодец отметила, что все вопросы по данному пособию нужно предъявлять к Минфину
Горячие новости
Министерство финансов предложило выплачивать пособия по бедности
Замглавы министерства Татьяна Нестеренко отметила, что в материальной поддержке прежде всего нуждаются семьи с детьми до 16 лет, особенно те, у которых двое и больше несовершеннолетних, и в которых работает только один родитель
Горячие новости
Власти потратят 2 млрд рублей на реконструкцию спортшколы дочери Путина
На базе спортивной школы №29 «Хамовники» в Одинцовском районе будет построен центр акробатического рок-н-ролла комплекса «Жаворонки». Эта школа примечательна тем, что когда-то в ней занималась младшая дочь главы государства Катерина Тихонова
Авторская колонка
Перестановки в верхах - это здорово
Страсть как люблю, когда в верхах кого-то снимают. Просто праздник в душе. Вот и вчера – тоже. Как услышал, прямо вскрикнул от радости: Yes!!! Поделился с одним трудящимся в нашей конторе, а он, темный человек, даже и не слышал, говорит: – А тебе-то чего, так радуешься?
Ларин Александр
Горячие новости
СМИ сообщили об уходе из дома 13-летней дочери экс-главы Минобороны Сердюкова
Дочь Сердюкова от второго брака отправила маме смс-сообщение со словами: «Я ухожу из дома». При этом она не сразу отключила телефон, и его успели запеленговать. К поиску дочери Сердюкова подключились сотрудники ФСБ России
Горячие новости
Шувалов устал от обсуждений темы коррупции
Вице-премьер Игорь Шувалов, который неоднократно становится фигурантом расследований Фонда борьбы с коррупцией, посетовал на чрезмерное внимание к теме взяток в нашей стране. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме «Валдай» в Сочи
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Сначала сделали, потом подумали
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неожиданно изменила мнение о резонансном пакете поправок в антитеррористическое законодательство, который окрестили «пакетом Яровой» по имени автора – депутата Ирины Яровой
Горячие новости
«Все, что плел Железняк - полная туфта»
Оппозиционер Алексей Навальный напомнил депутату-патриоту из «Единой России» Сергею Железняку о данном обещании, что его дети после учебы за границей вернуться в Россию и будут работать на благо страны
Горячие новости
Минфин предложил брать налог с банковских вкладов россиян
Российские власти, которые ищут новые способы пополнения бюджета, придумали для россиян новый налог. Так, Министерство финансов предлагает обложить налогом часть банковских вкладов физических лиц
Никита Белых
Кредиты и филармония – из-за чего посадили Никиту Белых
Никита Белых «загнал его в угол» своими «требованиями о кредитах» и «напоминаниями о залогах», рассказал агентству Reuters бизнесмен Юрий Зюдхаймер, объясняя, почему он помог ФСБ взять кировского губернатора с поличным при получении денег.
Авторская колонка
Письма с ашипками
Как правильно заметил наш любимый президент, не важно, как добыты документы, главное – что в них. Похожая история со взломом почты Суркова. Но тут я бы путинскую аксиому перефразировал маленько: не важно, настоящие это письма или нет, важно, хотим мы в них поверить или не хотим.
Орехъ Антон
Горячие новости
Сбербанк потребовал с жителя Орла долг со времен царской России
Александр Е. получил смс-уведомление от банка, в котором говорилось что его имущество арестовано. Как выяснилось, исполнительное производство было открыто в 1900 году, когда правил император Николай II
хищения
Корпорация растраты
В роскошном имении в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское», украшением которого является скульптура работы Сальвадора Дали, сотрудники МВД и ФСБ задержали гендиректора созданного по поручению президента АО «Корпорация развития» Сергея Маслова. Он подозревается в хищении как минимум 1 млрд руб.
Горячие новости
Нет техосмотра - нет прав
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об ужесточении наказания за управление транспортным средством, которое не прошло техосмотр (ТО). Автором документа стал сенатор Виктор Озеров. Размер штрафа должен составлять от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении штраф увеличится до 5 тысяч рублей
Горячие новости
Минтранс одобрил введение системы «Платон» на региональных дорогах
В российских регионах запустят аналоги системы «Платон» по взиманию с водителей грузового транспорта платы за проезд. Таким образом, дальнобойщики будут платить за пользование не только федеральными трассами, но и региональными дорогами
Горячие новости
Российские ритейлеры снизили цены на смартфоны iPhone 7 на 12%
Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о начале проверки цен на смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus в российских магазинах. Антимонопольщики подозревают розничные сети в ценовом сговоре
Горячие новости
Плитки много не бывает
Мэрия Москвы в рамках программы «Моя улица» в 2017 году проведет девять закупочных процедур на поставку более 800 тыс. кв. м гранитной плитки для столичных улиц. Стартовая стоимость закупок составит почти 7 млрд рублей
Верховный суд
Криминальные скандалы в Верховных судах
Судебную систему на Северном Кавказе сотрясло несколько скандалов, связанных с кадровыми перестановками. Должности-то «хлебные», поэтому претенденты порой пускают в ход самые грязные методы, вплоть до шантажа и информационных провокаций ...