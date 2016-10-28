У диссертации министра культуры прибавилось оппонентов
Академики РАН поддержали требование аннулировать ученую степень Владимира Мединского
Известные российские академики, члены "Клуба 1 июля", выступили с заявлением в поддержку требования лишить ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского. Ученые заявили, что министр "подменяет исторические факты лженаучными мифами", добавив, что "патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности". При этом академики крайне обеспокоены решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) отозвать дело о лишении степени из диссертационного совета Уральского федерального университета. Авторы обращения призывают отправить в отставку руководство ВАК и переподчинить эту структуру Российской академии наук. Министерство культуры продолжает считать ситуацию вокруг диссертации Владимира Мединского "политическим заказом".
Обращение было озвучено членами "Клуба 1 июля" — неформального объединения академиков и членкоров, несогласных с реформой РАН. Туда входят ведущие российские ученые, включая нескольких членов президиума РАН. "Гуманитариев, а тем более историков, в клубе меньшинство, но история с диссертацией Владимира Мединского задевает многих,— пояснил один из авторов письма, член-корреспондент РАН историк Аскольд Иванчик.— Речь здесь идет о проблеме, далеко выходящей за пределы любой конкретной дисциплины: о важнейшем для любого ученого вопросе — о защите науки и научного мировоззрения от псевдонауки".
Ученых возмущает, что "критерием истинности и достоверности исторического труда" Владимир Мединский "объявляет соответствие "интересам России", право на определение которых он себе присваивает". "Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир",— говорится в обращении. Академики припомнили министру и фразу "мрази конченные", произнесенную в адрес исследователей, пытающихся разобраться в "святой легенде" о 28 панфиловцах. "Недопустимой является замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов",— говорят ученые.
Напомним, что заявление о лишении господина Мединского докторской степени было подано в апреле историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским вместе с экспертом "Диссернета" Иваном Бабицким. По их мнению, диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" ненаучна и "местами абсурдна". Так как диссовет, где защищался министр, уже расформирован, ВАК направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет (УрФУ). Заседание было назначено на 4 октября, но главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер информировал совет о необходимости отмены заседания, так как господин Мединский не может на нем присутствовать из-за рабочей поездки. Позже ВАК и вовсе отозвала дело из УрФУ, заявив об истечении срока рассмотрения. Новый диссовет до сих пор не определен.
"Мы считаем, что решение вопроса о диссертации должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо,— говорится в обращении.— Беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России". В финале письма академики требуют отправить в отставку руководителей ВАК и переподчинить эту структуру от Минобрнауки к Российской академии наук. Под письмом стоят 24 подписи.
"Если убрать обвинения в адрес министра в презрении, присвоении, а также уничижительные эпитеты, абсолютно понятна главная претензия заявителей — "особое внимание привлекает главный методический принцип, лежащий в основе этой работы: критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие "интересам России", право на определение которых он себе присваивает",— сказала пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева.— Эта же претензия является основной для авторов заявления о лишении министра степени. Поэтому многими учеными весь этот проект был воспринят как политический заказ".
"Среди членов "Клуба 1 июля", подписавших письмо, в основном физики и математики. Они никогда не скрывали негативного отношения ко всему, что делает власть,— добавила представитель Минкульта.— Поэтому в данной ситуации неудивительно, что физики поддержали лириков". Госпожа Казначеева предупредила, что заявители и поддерживающие их ученые "создают прецедент" "любого неугодного человека лишить научной степени только лишь потому, что он не разделяет либо научных, либо политических взглядов".
"Я бы подискутировала с авторами по конкретным претензиям к диссертации,— предложила госпожа Казначеева.— Например, являлся ли церковнославянский язык во времена Грозного по сути живым, разговорным, то есть русским. Но это явно неинтересно ни акционерам проекта Бабицкого, ни поддержавшим его уважаемым ученым".