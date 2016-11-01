Легендарная группа Space обвинила Филиппа Киркорова в плагиате
Как сообщил «Общей газете» известный российский юрист Игорь Трунов, представляющий интересы истца, лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани, речь идет о защите авторских прав г-на Маруани на песню Symphonic space dream
Французский музыкальный коллектив Space намерен взыскать со звезды российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова 10 млн рублей за плагиат.
Как сообщил «Общей газете» известный российский юрист Игорь Трунов, представляющий интересы истца, лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани, речь идет о защите авторских прав г-на Маруани на песню Symphonic space dream. Ответчиком по иску, помимо Филиппа Киркорова, являются композитор Олег Попков, ООО «Филипп Киркоров продакшн», Sony Music Entertainment, группа компаний Rones, а также ВГТРК.
По словам Игоря Трунова, в песне «Жестокая любовь», написанной Олегом Попковым и исполненной Филиппом Киркоровым в 2002 году, содержатся элементы плагиата. «В 2002 году Филипп Киркоров выпустил сингл и выступил на музыкальном мероприятии «Песня года – 2002» с исполнением этого музыкального произведения. Мероприятие «Песня года – 2002» транслировалась на телеканале «Россия». Далее эта песня была включена в альбом «Незнакомка» 2003 года выпуска», заявил г-н Трунов.
С целью выявления замеченного поклонниками певца в 2015 году сходства, в АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» было проведено специальное комплексное автороведческое, музыковедческое исследование. «По его итогам выяснилось, что песня «Жестокая любовь» является переработкой по отношению к оригиналу г-на Маруани», отметил Игорь Трунов. Однако процент заимствования оказался очень высоким: заимствование тематического материала составляет 31,25%, а музыкального материала относительно всего произведения в целом - 43,27%.
Поскольку цитирование материала в таком объеме, по мнению экспертов, нельзя назвать непредумышленным, то «можно говорить о том, что песня «Жесткая любовь» является плагиатом на песню «Symphonic space dream», говорится в исковом заявлении (копия имеется в редакции). Представители истца сообщили «ОГ» о том, что они просят Московский городской суд взыскать с ответчиков по 5 млн рублей с каждого за нарушение авторских прав, а также 50 млн рублей солидарно за моральный ущерб.