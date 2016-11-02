Прокуратура на фоне споров о цензуре проверит новый фильм Алексея Учителя
Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить художественный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Поклонская обратилась в прокуратуру в связи с «жалобами общественности» по поводу данной картины
Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить художественный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя.
Поклонская обратилась в прокуратуру в связи с «жалобами общественности» по поводу картины.
В частности, против фильма Алексея Учителя выступают активисты организации «Царский крест». Представители общественности на основе трейлера фильма усмотрели в ней «глумление» над императором, который вместе с семьей причислен Русской православной церковью к лику святых.
Режиссер назвал действия активистов глупостью и маразмом. «Фильм никто не видел. То, что они обращаются, это невозможно, потому что никто не видел ни одного кадра, фильм еще делается, он в работе», - заявил Учитель, слова которого приводит «Лента.ру».
Премьерный показ фильма «Матильда» запланирован на февраль 2017 года. Лента рассказывает о знаменитой балерине Мариинского театра Матильде Кшесинской, известной не только тем, что первой из русских балерин исполнила 32 фуэте подряд, но и своими романами с первыми лицами государства. Большая часть картины посвящена отношениям Кшесинской с цесаревичем Николаем Александровичем до того, как он стал императором Николаем II.
Примечательно, что жалоба на художественный фильм «Матильда» в прокуратуру поступила на фоне споров деятелей культуры и представителей власти по поводу цензуры. Ранее художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин посетовал на вмешательство властей в искусство, а также на закрытие выставок и отмену спектаклей из-за «оскорбленных» активистов.
В Кремле на это заявили, что цензуры в нашей стране нет, но если государство за бюджетный счет «заказывает произведение искусства», то он вправе обозначить его тему.