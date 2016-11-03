Легендарный клоун Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
В минувшую среду, 2 ноября, скончался популярный артист цирка Олег Попов. Ему было 86 лет. О кончине артиста сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Артист скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
В минувшую среду, 2 ноября, скончался популярный артист цирка Олег Попов. Ему было 86 лет. О кончине артиста сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.
Первоначально сообщалось, что Попов умер в Германии, где проживал долгое время. «Интерфакс» уточняет, что артист скончался на гастролях в Ростове-на-Дону.
Олег Константинович Попов родился 31 июля 1930 года. В 1951 году дебютировал в качестве коверного клоуна в Саратовском цирке.
Попов создал образ Солнечного клоуна — неунывающего молодого человека с копной соломенных волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке.
Артист принимал участие в первых гастролях советского цирка в странах Западной Европы, что принесло ему мировую популярность.
После распада СССР артист переехал в Германию. Там он работал в Эглофштайне под сценическим псевдонимом «Счастливый Ганс». В июне 2015 года, впервые после 24 лет проживания в ФРГ, посетил Россию.