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Культура
03 ноября 07:30

Легендарный клоун Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону

В минувшую среду, 2 ноября, скончался популярный артист цирка Олег Попов. Ему было 86 лет. О кончине артиста сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Артист скончался на гастролях в Ростове-на-Дону

Фото: artmoskovia.ru

В минувшую среду, 2 ноября, скончался популярный артист цирка Олег Попов. Ему было 86 лет. О кончине артиста сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Первоначально сообщалось, что Попов умер в Германии, где проживал долгое время. «Интерфакс» уточняет, что артист скончался на гастролях в Ростове-на-Дону.

Олег Константинович Попов родился 31 июля 1930 года. В 1951 году дебютировал в качестве коверного клоуна в Саратовском цирке.

Попов создал образ Солнечного клоуна — неунывающего молодого человека с копной соломенных волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке.

Артист принимал участие в первых гастролях советского цирка в странах Западной Европы, что принесло ему мировую популярность.

После распада СССР артист переехал в Германию. Там он работал в Эглофштайне под сценическим псевдонимом «Счастливый Ганс». В июне 2015 года, впервые после 24 лет проживания в ФРГ, посетил Россию.

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