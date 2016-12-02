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кинопремьера
Василий Миловидов
Коммерсантъ
02 декабря 16:26

И целого триллера мало

В прокат выходит фильм Тома Форда «Под покровом ночи», второй режиссерский опыт дизайнера Тома Форда - крайне умело снятый, но в конечном счете абсолютно бессмысленный

Успешная галеристка Сьюзен (Эми Адамс) мается от глянцевой бессмысленности своей жизни в Лос-Анджелесе. В искусстве она давно разочаровалась, у нынешнего красавца-супруга финансовые проблемы, а заодно любовница, о которой героиня подозревает, но ничего не предпринимает. Однажды она обнаруживает в почтовом ящике манускрипт нового романа своего бывшего мужа Эдварда (Джейк Джилленхол), с которым она не общалась много лет после тяжелого расставания. В посвященной ей книге рохля Тони (тоже Джилленхол) едет по ночному техасскому захолустью с женой и дочкой и неудачно напарывается на троицу пьяных беспредельщиков, ищущих развлечений. Побитого Тони оставляют валяться на пустыре, а жену и дочь увозят в неизвестном направлении. Далее неуверенный в себе герой будет мучиться чувством вины и искать обидчиков при поддержке смертельно больного детектива (Майкл Шеннон). Описываемые события пробудят в Сьюзен воспоминания об ее отношениях с Эдвардом, которого она любила, но считала слабаком.

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Автор "Под покровом ночи" Том Форд в первую очередь конечно же известен как дизайнер одежды. О его режиссерских амбициях принято либо высказываться в саркастичном ключе, либо с удивлением признавать талант. Оба подхода безусловно неправильны и предвзяты. Если по дебюту Форда "Одинокий мужчина" его профессиональная компетентность была понятна не до конца, то новый фильм этот вопрос красноречиво закрывает. На чисто техническом, режиссерском уровне придраться к нему довольно сложно. Форд знает, как снимать, как ставить сцену, как работать с актерами. К сожалению, фильм это в итоге не спасает, так что проблема тут не совсем в профессиональных качествах Форда-режиссера.

"Под покровом ночи" поставлен по роману Остина Райта. Рассказанная здесь история, наверное, удачно работает на бумаге, но при переносе на экран оборачивается сущей нелепицей. Форд и сам вносит в этот результат свою лепту — злые сатирические куски про жизнь светского общества Лос-Анджелеса явно автобиографичны, но глухи, неуместны и не то чтобы остроумны. Как ни странно, намного лучше автору удается драматичная, в чем-то балабановская, часть про неудачные встречи в американской глуши. Джилленхол давно поднаторел играть слабовольное отчаяние, и здесь у него выходит крайне мощное выступление. Лучшую роль в своей карьере тем временем выдает Майкл Шеннон, которому наудачу достался и самый интригующий персонаж фильма.

До самого финала "Ночь" притворяется триллером — каковым по-хорошему ей бы и стоило оставаться: у Форда чувствуется серьезный потенциал в этом жанре. Но автор, увы, хочет сказать гораздо больше — и в итоге наговаривает кучу смехотворных глупостей. Обе условно увязанные истории фильма заканчиваются на столь нелепых нотах, что предыдущие полтора часа уже невозможно воспринимать всерьез. Форда определенно не стоит корить за пафос, кэмп и нервозную мелодраматичность — с ними он обращается мастерски и свободно (за открывающую фильм сцену многие режиссеры отдали бы руку). От этого лишь обидней, что автор наснимал всю эту красоту по такому пустяковому поводу.

В прокате с 8 декабря

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