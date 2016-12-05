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05 декабря 00:24

Песенный конкурс «Евровидение-2017» перенесут из Киева в Москву

«Существует реальная угроза того, что мероприятие может пройти в другой стране. Для нас это было бы катастрофой», - заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко, комментируя ситуацию

Песенный конкурс «Евровидение» 2017 года могут перенести из Украины в Россию. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в оргкомитете конкурса.

«Существует реальная угроза того, что мероприятие может пройти в другой стране. Для нас это было бы катастрофой», - заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко, комментируя ситуацию.

По предварительным данным, конкурс могут провести в Москве.

Решение о начале поиска нового места проведения конкурса было принято в связи с тем, что Киев до сих пор не предоставил организаторам «Евровидения» финансовых гарантий. Расходы на конкурс в последние годы варьируются от 17 млн евро до 25 млн евро. При этом оргкомитет покрывает только сумму в размере от 10 млн евро до 14 млн евро. Остальную сумму должна покрыть принимающая сторона.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выделил на проведение «Евровидения-2017» 9 млн евро, однако этой суммы оказалось недостаточно.

На официальном уровне киевские власти уверяют, что источники финансирования уже найдены и будут в скором времени представлены руководству Европейского вещательного союза (ЕВС).

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