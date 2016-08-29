Первые чартерные рейсы из России в Турцию отправятся через три дня
«Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой», - говорится в постановлении премьер-министра Дмитрия Медведева
Российские власти официально сняли запрет на авиационное сообщение с Турцией. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.
«Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой», - говорится в документе.
Авиакомпаниям, которые осуществляют чартерные рейсы между Россией и Турцией, рекомендовано обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности пассажиров.
В сою очередь авиакомпании уже начали подачу заявок на осуществление нерегулярных рейсов в турецкие аэропорты.
В свою очередь в Ассоциации туроператоров России назвали сроки первых после снятия запрета чартерных полетов в Турцию. Первые чартеры могут быть отправлены через 3-7 дней.
У туроператоров уйдет на формирование таких рейсов «от двух-трех дней до недели»
«Традиционно все ведущие туроператоры управляют и некоторыми авиакомпаниями. Они могут найти ресурсы самолетов, потому что с учетом сентября по некоторым направлениям количество рейсов уже сокращается, и какие-то резервы у авиакомпаний, естественно, есть», - заявил вице-президент по транспорту Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, слова которого приводит РИА Новости.