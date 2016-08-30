Две трети регионов погрузились в дефицит
Нехватка бюджетных средств становится повсеместной
Центробанк ожидает, что дефицит федерального бюджета в 2016 году составит 3,5% ВВП. Весной оценки регулятора были хуже – дефицит прогнозировался на уровне почти 5% ВВП. Как будто признаки улучшения есть и в регионах. Консолидированный бюджет субъектов РФ в отличие от федерального в первом полугодии исполнен с профицитом в 277 млрд руб., говорится в материалах Федерального казначейства. Но этот профицит был обеспечен за счет нескольких регионов-доноров. Как сообщили в Счетной палате, почти две трети регионов РФ сейчас имеют дефицит. Эксперты ожидают, что 2016 год станет таким же провальным, как и 2015-й, когда 90% регионов получили разбалансировку бюджета.
Базовый сценарий Центробанка (ЦБ) теперь предполагает, что дефицит федерального бюджета в 2016 году составит 3,5% ВВП. Об этом говорится в обозрении «Условия проведения денежно-кредитной политики», которое было опубликовано в понедельник на официальном сайте регулятора. Прошлые прогнозы были более мрачными. Так, весной этого года департамент исследований и прогнозирования ЦБ сообщал, что по его базовому сценарию, предполагающему среднегодовую цену нефти 35 долл. за баррель, дефицит составит 4,8% ВВП.
Сейчас федеральная казна недосчитывается около 1,4 трлн руб., следует из данных казначейства. Но что любопытно, пока Центр не может сбалансировать расходы и доходы, региональные бюджеты в целом продемонстрировали по итогам первого полугодия 2016-го положительный результат. Так, по статистике казначейства, консолидированный бюджет субъектов РФ был исполнен с профицитом около 277 млрд руб. Создается впечатление, что в регионах ситуация не столь плоха, как принято говорить.
Правда, опрошенные эксперты назвали это впечатление ложным. «Профицит консолидированного бюджета субъектов РФ – вещь обманчивая и не показывающая всей реальной ситуации. Расходы большинства регионов распределены чрезвычайно неравномерно в течение года. К тому же нельзя в один ряд ставить все субъекты РФ. У нас есть регионы-доноры, например Москва и сырьевые регионы, а есть регионы, живущие за счет дотаций и кредитов», – замечает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
«Консолидированный профицит субъектов РФ получился прежде всего за счет Москвы, Сахалинской области, Ханты-Мансийского автономного округа», – перечисляет директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. По ее словам, сейчас более 50 регионов исполняются с дефицитом, «а к концу года их будет подавляющее большинство, потому что основные расходы бюджетов регионов приходятся на ноябрь-декабрь, когда закрываются госконтракты и надо выполнять все указы».
«В прошлом году все было точно так же, – обращает внимание Зубаревич. – Тогда 76 регионов получили дефицит». Добавим, что, по данным Федерального казначейства, в первом полугодии 2015-го профицит консолидированного бюджета субъектов РФ достигал 364 млрд руб. Однако уже по итогам всего года он сменился на дефицит, который составил около 172 млрд руб. При этом консолидированный дефицит субъектов был бы еще больше, если бы не регионы-доноры.
В пресс-службе Счетной палаты подтвердили тезис, что в первом полугодии 2016-го ситуация аналогична той, которая была в прошлом году. Также представитель Счетной палаты София Малявина сообщила «НГ», что «с суммарным профицитом в объеме 386,1 млрд руб. исполнены консолидированные бюджеты только 33 регионов». «Из них профицит Москвы составил 178,7 млрд руб., Сахалинской области – 61,6 млрд, Ханты-Мансийского автономного округа – 20,1 млрд, Тюменской области – 16,8 млрд, Ленинградской области – 15,2 млрд, Санкт-Петербурга – 14,3 млрд руб.», – перечислила Малявина. С суммарным дефицитом в объеме 109,5 млрд руб. исполнены бюджеты 52 регионов, добавила она.
«Причиной того, что часть бюджетов исполнена с профицитом, явилась тенденция сдерживания регионами исполнения расходной части своих бюджетов, характерная для значительной части субъектов РФ, – пояснила Малявина. – Так, анализ данных об исполнении бюджетных назначений, запланированных на 2016 год, свидетельствует, что расходы консолидированных бюджетов регионов в первом полугодии 2016-го исполнены на 42,6% от запланированных бюджетных назначений при исполнении по доходам на 50%».
«У каждого региона свой кризис», – обращают внимание в «Комментариях о государстве и бизнесе» специалисты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ). Эксперты оценили регионы с точки зрения их успехов и провалов в промышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве, розничном товарообороте и секторе платных услуг. «Перечисленные виды деятельности в 2014 году составляли 53% совокупного валового регионального продукта», – уточняют исследователи. Так что эти отрасли вполне показательны для анализа экономической ситуации в субъектах.
На основе статистических данных по перечисленным отраслям специалисты ВШЭ рассчитывают интегральный индекс роста для отдельных регионов. По этому индексу можно ранжировать субъекты РФ, выделив наиболее и наименее успешные. Эксперты определили 22 региона «с наибольшим весом в добавленной стоимости пяти выбранных секторов экономики». То есть это передовые с экономической точки зрения регионы страны. Однако среди них тоже есть свои аутсайдеры.
«В первом полугодии 2016 года в лидерах оказались Сахалинская, Московская, Ленинградская и Кемеровская области, – сообщают специалисты Центра развития. – Наибольшее негативное влияние на общероссийскую динамику среди крупных регионов оказывают Оренбургская и Челябинская области, Краснодарский край, Москва. Отметим, что Краснодарский край, показывающий неплохую динамику промышленности и сельского хозяйства, оказался внизу рейтинга из-за сильного спада в строительстве».
Что любопытно: рейтинг возглавила Сахалинская область, которая также лидирует и с точки зрения бюджетной сбалансированности. Однако Москва с крупнейшим профицитом уже оказывается одним из аутсайдеров, если использовать методику Центра развития.
В то же время некоторые эксперты замечают, что в условиях импортозамещения к числу регионов-доноров, специализирующихся на нефтегазовой добыче, в идеале могут присоединиться новые – те, которые специализируются на сельском хозяйстве.
«Удивительно, но в категорию доноров выбилась Вологодская область, старательно развивающая сельское хозяйство и пищевую отрасль», – говорит Никита Исаев. «Увеличение количества производителей и потребителей отечественной продукции показывает на примере бюджетов регионов изменение торгового баланса экономики страны, – рассуждает аналитик компании «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. – Эти изменения характеризуют постепенное восстановление экономических параметров России, но уже с новой инфраструктурой, логистикой, кадровой и производственной базой».