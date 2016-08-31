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31 августа 00:15

Власти продали право 10 лет размещать рекламу в московском метро за 22,6 млрд рублей

В Москве тендер на размещение рекламы в столичном метрополитене в течение 10 лет выиграла компания «Трейд Компани», которая действует в интересах основного владельца автохолдинга «Гема» Александра Геллера

В Москве тендер на размещение рекламы в столичном метрополитене в течение 10 лет выиграла компания «Трейд Компани», которая действует в интересах основного владельца автохолдинга «Гема» Александра Геллера.

За право в течение 10 лет монопольно размещать рекламу на территории столичной подземки «Трейд Компани» предложила 22,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что тендер на размещение рекламы в метро проводился повторно. Первый конкурс также выиграла «Трейд Компани», однако результат тендера был отменен по жалобе конкурентов, сообщает РБК.

В частности, компания «Лайса Диджитал» (СП агентства «Лайса» и подмосковного оператора наружной рекламы Public Media) пожаловалась на то, что оператор электронной площадки преждевременно закрыл торги, лишив ее возможности перебить предложение «Трейд Компани», сообщает портал Adindex.ru.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала возобновить торги, и 30 августа «Трейд Компани» снова выиграла борьбу, повысив цену с 21 млрд рублей до 22,6 млрд рублей.

Примечательно, что «Трейд Компани» контролируется теми же лицами, что и компания «Авто Селл», которая ранее являлась рекламным подрядчиком метро. Контракт с этой фирмой был расторгнут из-за просрочки платежей. В декабре 2015 года метрополитен отсудил у «Авто Селл» почти 1,3 млрд рублей, а в мае 2016 года компания была признана банкротом.

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