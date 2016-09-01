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01 сентября 00:06

Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Турецкие власти разрешат российским туристам расплачиваться рублями. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи. Министр считает, что такая мера поможет быстрее восстановить туристический поток из России

Фото: turktrip.ru

Турецкие власти разрешат российским туристам, которым снова можно отдыхать в этой стране, расплачиваться рублями. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи.

Министр считает, что такая мера поможет быстрее восстановить туристический поток из России, который в этом году сократился на 70-80%.

Также, по словам г-на Зайбекчи, турецкие силовики совместно с российскими коллегами проводят работу по обеспечению безопасности отдыхающих, сообщает «Интерфакс».

Напомним, после снятия Москвой запрета на чартерные авиаперевозки в Турцию авиакомпании начали подавать заявки на осуществление нерегулярных полетов, а туроператоры - готовить предложения по чартерной перевозке.

Власти Турции согласовали 63 чартерных рейса из России в неделю. Предполагается, что первые чартеры полетят в Турцию 3 сентября.

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