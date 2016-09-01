Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
Турецкие власти разрешат российским туристам расплачиваться рублями. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи. Министр считает, что такая мера поможет быстрее восстановить туристический поток из России
Турецкие власти разрешат российским туристам, которым снова можно отдыхать в этой стране, расплачиваться рублями. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи.
Министр считает, что такая мера поможет быстрее восстановить туристический поток из России, который в этом году сократился на 70-80%.
Также, по словам г-на Зайбекчи, турецкие силовики совместно с российскими коллегами проводят работу по обеспечению безопасности отдыхающих, сообщает «Интерфакс».
Напомним, после снятия Москвой запрета на чартерные авиаперевозки в Турцию авиакомпании начали подавать заявки на осуществление нерегулярных полетов, а туроператоры - готовить предложения по чартерной перевозке.
Власти Турции согласовали 63 чартерных рейса из России в неделю. Предполагается, что первые чартеры полетят в Турцию 3 сентября.