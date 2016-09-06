Конопля в законе
Как легально заработать на запретном растении
Конопля изображена даже на Фонтане дружбы народов на ВДНХ
Веками одной из главных аграрных культур в России была конопля. Но сейчас связанная с ней отрасль в упадке, а само это растение демонизировано. Почему так вышло и как возродить коноплеводство, способное обогатить Россию в этом материале.
Конопля традиционная
Сегодня конопля прочно ассоциируется с наркотиком, и наказать у нас могут даже за продажу вещей с её изображением. Например, пять лет назад в Сочи изъяли партию кепок с вышитыми на них листами этого растения. Магазин обвинили в пропаганде дурмана и оштрафовали, а сами головные уборы сожгли. Бороться с наркотиками необходимо, но многие люди тогда недоумевали.
«Если любой рисунок конопли считать злом, то как тогда быть с фонтаном «Дружба народов» на ВДНХ в Москве, где есть скульптурное изображение этого растения? — вопрошали они. — И почему до сих пор не запретили флаг Кимовского района Тульской области, на котором тоже конопля?»
А ещё в магазинах свободно продают кашу и другие продукты, на упаковках которых можно увидеть характерные узкие острые листики. Это Фемида недоглядела, или конопля бывает разной?
За ответом на этот вопрос я отправляюсь в Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства — КНИИСХ имени П. П. Лукьяненко. И уже в его холле посреди экспозиции выведенных здесь сортов пшеницы, ячменя и других аграрных культур наталкиваюсь на высушенный высокий сноп конопли.
По логике, в сравнении с сочинскими кепками это просто чёрт знает что. Но, оказывается, не всё так просто, потому что есть безнаркотические сорта. Здесь уже больше сорока лет занимаются их выведением и поэтому хорошо знают, что неправильно считать наркотиком само это растение.
«Коноплю в России выращивали с незапамятных времён, и она была нашей традиционной сельскохозяйственной культурой, — рассказывает заведующая лабораторией селекции и семеноводства конопли КНИИСХ имени П. П. Лукьяненко, доктор сельскохозяйственных наук Татьяна Сухорада. — Из неё делали канаты, пряжу, ткань, паруса, конопляное масло и другую продукцию. Более того, основные доходы Российская империя получала от торговли мехами и пенькой — волокнами конопли. Она являлась и одной из основных культур в СССР. В своё время на долю Союза приходилось более 80% мировых посевов конопли. Засевая ею всего 5% своих полей, хозяйства получали от неё половину всех доходов».
От вершков до корешков
Она занимается коноплёй 43 года и знает об этой культуре практически всё. При её участии в КНИИСХ имени П. П. Лукьяненко были выведены первые сорта с очень низким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК).
Именно это соединение оказывает психотропное воздействие на человека. В тех растениях вида Cannabis sativa, с которых начинали селекционеры, было около 2% ТГК, чего и так очень мало для любителей «травки». А новые краснодарские сорта содержат менее 0,1%. По данным Всемирной организации здравоохранения, такое количество не оказывает наркотического воздействия на человека. Но преимущества выведенных на Кубани сортов не только в этом.
Заведующая лабораторией предлагает мне своими глазами увидеть результаты многолетнего труда кубанских учёных. Для этого мы отправляемся на окраину Краснодара, где находится одно из полей института. Здесь на площади в два гектара размножают сорт двудомной конопли «Виктория», выведенный всего два года назад. Поражает высота этих растений, из-за которой невозможно охватить взглядом всё поле.
Возле поля нет никакого специфического запаха, что является одним из свидетельств мизерного содержания ТГК. Внешне эти посевы напоминают заросли тростника, но, в отличие от него, сфера применения конопли несоизмеримо шире.
«Вот это — конопляное волокно, — сходу начинает объяснять Татьяна Ивановна, разламывая руками стебель одного из растений. — Именно его используют для получения самых прочных тканей, верёвок, канатов и другой продукции. А вообще, из конопли сегодня можно изготовить более 25 тысяч видов самых разных изделий. Образно говоря, в дело идут и вершки, и корешки».
Обыватели после таких слов могут захихикать. Годами формировавшийся образ конопли как исключительно сырья для наркотика делает своё дело. Но всё сказанное — правда. Практически любой продукт, который делают из дерева, хлопка или нефти, возможно получить и из этого растения. Из него можно вырабатывать биотопливо. Целлюлозы с одного гектара конопли хватит для изготовления такого же количества бумаги, как с четырёх гектаров 15–20-летнего леса, да к тому же она получается прочнее и долговечнее. То же самое касается и ткани из конопли. Из её семян делают кашу, муку, молоко, масло и другие пищевые продукты. Они не только питательны, но и полезны для здоровья по причине наличия незаменимых аминокислот в легкоусвояемой форме. Благодаря особым свойствам конопли, во многих странах мира из неё делают лекарства, используемые при лечении самых разных болезней, включая рак. Также из конопли можно производить экологически чистые стройматериалы.
И даже в деле обороны страны это растение очень ценно, потому что из него получается хороший порох. Его традиционно делали из хлопка, но на территории России он не растёт, и поэтому конопля для России может иметь стратегическое значение. Центральный научно-исследовательский институт химии и механики на протяжении многих лет успешно занимается соответствующими разработками по заказу Минобороны России. Результаты были представлены на X Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO – 2015.
«Скошенная» отрасль
Сложись история России иначе, возможно, именно коноплю, а не углеводороды сегодня бы называли национальным достоянием. В нынешних обстоятельствах это было бы очень кстати, учитывая ситуацию с ценами на нефть. Но вышло так, как вышло. Если когда-то мы занимали первое место в мире по посевам конопли, то теперь на долю России приходится около 1%. А лидером в этой сфере стал Китай. Его бурный экономический рост доказывает, что там хорошо знают, что делают. И это всё при том, что отношение к наркотикам в Поднебесной далеко не либеральное. Там бы не стали связываться с коноплеводством, если бы в нём видели угрозу для нации.
Как же вышло, что эта уникальная и традиционная для России культура почти исчезла с наших полей, а за одно её изображение теперь можно схлопотать штраф? Этому способствовало несколько факторов. Всё началось с того, что в стране за относительно короткий срок заметно выросло число потребителей марихуаны и гашиша. Любители «травки» повадились наведываться на колхозные поля, хотя техническая конопля и плохо подходит для изготовления наркотика по причине низкого содержания ТГК. А из-за этого у аграриев появились проблемы с законом. Председателей колхозов начали прижимать, привлекать к ответственности, и многие стали отказываться от выращивания конопли.
В 1973 году КНИИСХ имени П. П. Лукьяненко и ещё несколько научных институтов страны получили задание вывести сорта конопли с минимально возможным содержанием ТГК. Но хорошие результаты этой работы не помогли коноплеводству в глобальном плане. Дело в том, что со временем в отрасли назрели новые проблемы. Не выпускалась современная уборочная и перерабатывающая техника, отсутствовало стратегическое планирование. Хотя Татьяна Сухорада считает, что в любом случае всё бы не закончилось так печально, если бы отрасль не помогали разваливать извне. В Краснодарском крае последние пенькозаводы сдали на металлолом в начале 90-х годов, а в соседней Адыгее уцелел всего один.
Коноплёй по санкциям
В интернете можно найти много материалов, в которых говорится о заговоре против конопли. Верить им или нет — личное дело каждого, но, в любом случае, есть поводы задуматься. Многие утверждают, что конкуренции с коноплёй как огня боятся нефтяные магнаты. Из «чёрного золота» делают не только топливо, но и весь пластик, а его вполне можно заменить конопляными биокомпозитами, имеющими много преимуществ. Канадская компания Hempearth (Канада — второй в мире производитель конопли) взялась даже строить целый самолёт, на три четверти состоящий из таких материалов и работающий на конопляном биотопливе. Причины бояться этого растения есть и у крупных производителей бумаги из дерева. А ради защиты своих капиталов некоторые готовы на всё.
Как бы там ни было, в последние годы связанный с коноплёй бизнес активно развивается по всему миру. В России он в зачаточном состоянии, но интерес к нему здесь тоже велик даже с учётом того, что далеко не все вообще о нём слышали. Во время подготовки этого материала я познакомился с человеком, который уже года два вынашивает планы заняться таким делом и по крупицам собирает нужную информацию. Роман загорелся этой идеей, когда случайно узнал об уникальных свойствах конопли.
«Я изучал сведения о разных стройматериалах, потому что мечтаю о своём доме, — рассказывает мужчина. — И как-то наткнулся на статью о том, что его можно построить из прессованной конопли, которая очень экологична и обладает рядом других преимуществ. С этого всё и началось. Теперь я хочу найти инвесторов и объединить людей, которым интересно выращивать коноплю и делать из неё разную продукцию. Начать такой бизнес сложно, потому что нужны большие инвестиции. Но он очень прибыльный».
Одной из главных проблем он считает отсутствие специальной уборочной техники, с чем полностью согласна и Татьяна Сухорада. У нас её просто не делают, а получить такие машины из-за рубежа практически невозможно. По их мнению, это тоже может быть связано с тем, что никто не хочет иметь конкурентов в России.
«Наша страна обладает самым большим в мире земельным фондом, и если активно взяться за коноплеводство, то никакие санкции нам будут не страшны, — уверена Татьяна Сухорада. — Мы откажемся от покупки многих товаров за рубежом, и, наоборот, сами будем их продавать, зарабатывая деньги. Развитие отрасли также позволит создать большое количество новых рабочих мест. А кроме того, введение конопли в севооборот очень благотворно скажется на почве».
Лет пять назад за развитие этой отрасли ратовал даже директор ФСКН России Виктор Иванов. Считается, что обширные посевы конопли с низким содержанием ТГК, благодаря опылению, ведут к снижению наркотической силы всех растений этого рода на многие километры вокруг.
Выводы напрашиваются сами собой. Развитие коноплеводства очень выгодно для России. Это прямой путь импортозамещения и внедрения инноваций. Для этого у нас есть много свободной земли, разрешённые законом к возделыванию безнаркотические сорта, желающие их выращивать и заниматься переработкой. Но Татьяна Сухорада убеждена, что всего этого недостаточно. По её мнению, возродить отрасль может только государственная программа развития коноплеводства. А пока она только мечтает о тех временах, когда плоды её многолетнего труда будут приносить пользу стране.