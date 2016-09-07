Почему затапливает Москву
При благоустройстве столицы власти забыли про ливневую канализацию, теперь ее финансирование может вырасти вдвое
Фотографии иномарок, затопленных водой до крыши, или видео людей, плывущих брассом по улицам, этим летом заполняли соцсети чуть ли не после каждого сильного ливня в Москве. Под водой побывали не только уже привычный к подтоплениям Хохловский переулок и другие низинные улицы в центре города, но и Манежная площадь, Моховая и прилегающие улицы, Чистые и Патриаршие пруды, Малая Бронная; затапливало часть Тверской улицы, Гоголевский бульвар и Новый Арбат, Пресненскую набережную, ул. Советской Армии; наконец, 15 августа из берегов вышла река Яуза, затопив прилегающие территории и часть пр-та Мира; а 19 августа затопило часть Ленинского проспекта, Профсоюзную улицу и ул. Фотиевой, Варшавское шоссе и многие другие улицы. На западе и востоке столицы несколько станций Филевской линии и станция Щелковской ветки останавливали свою работу из-за потопов, на улицах размывало грунт.
Сначала в мэрии говорили, что главная причина масштабных потопов – аномальные осадки. Как раз накануне дня, в который из-за затопления пришлось перекрыть движение на Ленинском проспекте, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 99% территории города нормально переносит ливневые дожди, а проблемы на отдельных улицах власти решают. После очередного подтопления представитель ГУП «Мосводосток», отвечающего за всю систему водоотведения в городе, сказал, что виной всему строительный мусор, забивающий ливневые решетки и подземные коллекторы. На прошедшей неделе заместитель мэра, курирующий блок ЖКХ и благоустройства, Петр Бирюков признал, что благоустройство центральных улиц города создает проблемы для нормального отвода воды. После этого Собянин пообещал за два ближайших года избавить москвичей от уличных потопов. Для этого в течение шести месяцев будет разработан проект по замене или установке подземных коллекторов в 119 проблемных зонах. Из перечня адресов, по которым пройдут работы, «Ведомости» выяснили, что в 70 случаях речь идет о прокладке ливневой канализации там, где она сейчас отсутствует – в основном на окраинах. В целом же работы пройдут как в центре, например на Каланчевской улице и ул. Гиляровского, так и периферии, например Жулебинском бульваре или ул. Юных Ленинцев, объяснил гендиректор ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян, оговорившись, что окончательный перечень еще не утвержден. Он сообщил, что на работы будет выделено минимум 1,3 млрд руб. и город постарается провести их с опережением графика и завершить к концу 2017 г.
На самом деле речь пойдет о гораздо большей сумме. Правительство Москвы собирается чуть ли не удвоить средства на обслуживание, реконструкцию и модернизацию подземных коммуникаций, знают чиновник мэрии и руководитель одной из обслуживающих организаций (в 2016 г. было выделено около 6 млрд руб.). Деньги, по их словам, возьмут из программы «Моя улица».
Бирюков получит дополнительно несколько миллиардов – сейчас как раз идет определение, сколько именно, – на борьбу с ливнями и, кроме как из благоустройства, эти деньги взять неоткуда, подтверждает еще один высокопоставленный чиновник мэрии. В программе благоустройства денег много. Она рассчитана на 2015–2018 гг. и предполагает бюджетные инвестиции в размере 126 млрд руб. и реконструкцию 4000 улиц. В прошлом году было потрачено 20 млрд руб. на реконструкцию 47 улиц, на этот год предусмотрены расходы в размере 22,4 млрд руб. на благоустройство более 50 улиц. Насколько крупной будет сумма, которую заберут у «Моей улицы» в пользу подземного благоустройства, зависит в том числе от погоды: затопит как следует еще что-нибудь, денег накинут – все решается в аварийном режиме, рассуждает другой собеседник «Ведомостей» в мэрии. Могут даже решить делать новую ливневку по одному из новых проектов, говорит он.
Пресс-служба правительства Москвы переадресовала вопросы о дополнительных расходах на ливневую канализацию в департамент ЖКХ, представитель департамента на них не ответил.
Но не факт, что это избавит город от затоплений, потому что проблема назревала давно и решить ее за год вряд ли удастся, предупреждают эксперты. Даже если будут брошены большие средства, построить нужные коммуникации непросто: в Москве для них не везде есть место.
Буйство стихий
Собянин и его подчиненные жалуются на изменение климата: по их словам, теперь на город обрушиваются «тропические ливни». Представитель Гидрометцентра России подтверждает: лето выдалось дождливым. Например, лето 2016 г. стало самым дождливым за семь последних лет, август побил месячный рекорд осадков, установленный в 1973 г. «В июле, когда наблюдались подтопления на улицах, выпало 122 мм осадков – это 130% от нормы, которая составляет 94 мм, а дождливых дней было 18 при средней норме 12, – рассказала «Ведомостям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. – В августе выпало 163 мм осадков при норме в 77 мм – это превышение на 212%, а дней с дождем было 16 при норме в 10».
Кстати, по нормативам, действующим с 1963 г., допускается затопление проезжей части на 25 см, а низинных территорий – на 50 см, рассказывает Ишханян. Нормативы рассчитывались много лет назад исходя из вероятности сильных дождей в режиме один раз в несколько лет, признает он. «Ничего страшного, если в раковину один раз бухнуть ведро воды, постоит и уйдет, – говорит чиновник коммунального блока правительства. – А тут ведро каждый месяц выливается».
Но в самых серьезных затоплениях виновато не буйство стихий, а аварийные ситуации.
Например, 15 августа, когда Яуза вышла из берегов, предоставив возможность уткам плавать по затопленной набережной и затопив Сельскохозяйственную улицу, 2-й Ростокинский мост, пр-т Мира, выпало 48 мм осадков, т. е. более половины месячной нормы. «Я специально смотрел коллекторы в тот день, дождь лил сутки, но коллекторы были заполнены лишь наполовину», – говорит помощник руководителя центра подземных исследований «Остроб» Даниил Давыдов. Эта некоммерческая организация уже больше 15 лет занимается исследованиями подземных и наземных коммуникаций в Москве и других регионах России. Затопление случилось из-за того, что вовремя не открыли шлюзы на Сыромятническом гидроузле, который находится в 3 км от устья реки. Шлюзы не спасли бы ситуацию, потому что в русле Яузы есть несколько узких мест, через которые вода не смогла бы пройти без задержек, считает Ишханян.
Через четыре дня затопило часть Ленинского проспекта. На прилегающей улице Фотиевой образовалось кладбище утонувших машин, а движение на участке от Университетского проспекта до Молодежной улицы в сторону области было остановлено. Причиной потопа стал разрыв на стыке двух безраструбных колец коллектора, рассказал Ишханян. Авария произошла из-за изношенности коллектора, проложенного в 1955 г. Большинство городских коллекторов такого же возраста. Свою роль сыграли несколько неработающих ливневых решеток, в том числе и на ул. Фотиевой, продолжает Ишханян. После аварии два менеджера «Мосводостока», ответственных за район, были уволены, продолжает он.
Деньги – на поверхности
«Темпы реконструкции нашей системы водоотведения отстают от необходимого графика лет на 10 или больше», – считает руководитель центра «Остроб» Михаил Савкин. По официальным расчетам, в московской правительственной программе по модернизации системы водоотведения на 2012–2018 гг. износ объектов в среднем превышает 40%. Для того чтобы не давать этому показателю ухудшаться, ежегодно необходимо тратить на модернизацию около 10 млрд руб., следует из программы. С деньгами проблема.
«Мосводосток» последние годы получает по 6,1 млрд руб. в год на водоотведение – эти деньги идут только на обслуживание существующих сетей. На новое строительство ливневой канализации в бюджете, например, на 2016 г. заложено 2 млрд руб. На 2017–2018 гг. в бюджете предусмотрены расходы на водоотведение и реконструкцию сетей в 9,3 млрд и 9,1 млрд руб. соответственно.
Полномочия и бюджет по реконструкции и строительству новых объектов делят между собой стройкомплекс Москвы и комплекс ЖКХ. Представитель стройкомплекса уточнил, что департамент строительства строит только те объекты водоотведения, которые обслуживают дороги. Обсуждающееся сейчас дополнительное финансирование на 2017 г. получит либо «Мосводосток», либо департамент ЖКХ.
Проблема не только и не столько в деньгах, сколько в том, что прокладка коммуникаций – это масштабная стройка, которая парализует город, объясняет Ишханян. По его словам, еще с 2000-х гг. в Москве существует генеральная схема развития сети дождевой канализации. Она предусматривает строительство 685,52 км новой сети и реконструкцию 78,13 км существующей сети. «Однако это трудновыполнимый объем работ на практике, особенно в центре», – говорит Ишханян. Прокладка коммуникаций – это масштабная стройка, для которой не всегда находится место, объясняет он.
«За последние несколько лет мы перешли из режима плановой работы, когда ежегодно обслуживали объекты по графику, к режиму работы по заявкам, – рассказал «Ведомостям» сотрудник ГУП «Мосводосток». – Сейчас вся наша работа подчинена одной логике: денег нет, экономим на всем». По его словам, хроническая нехватка финансирования отражается на качестве обслуживания ливневки. Работая по заявкам, сотрудники не могут вовремя проверять и чистить все ливневые решетки и коллекторы, жалуется собеседник «Ведомостей». Ишханян уверяет, что регламенты по эксплуатации и обслуживанию объектов водоотведения принципиально не менялись в течение многих лет и работа по-прежнему строится в плановом режиме. Просто план теперь немного другой, иронизирует чиновник правительства Москвы. Бирюков регулярно приходил к Собянину и предлагал провести масштабный ремонт подземных коммуникаций, мэр спрашивал, сколько это стоит, слышал цифру и говорил, что столько денег у города нет, рассказывает один из чиновников мэрии. Теперь стало понятно, что потратиться придется.
Необдуманное благоустройство
На благоустройство надземной части города не только тратится больше денег, это благоустройство иногда само по себе создает новые проблемы для ливневой канализации.
Огромное количество ливневых решеток в последнее время было просто укатано в асфальт, говорит руководитель Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбицкая. На некоторых улицах, например на Большой Никитской, часть решеток после благоустройства оказались на возвышении в несколько сантиметров, т. е. фактически были выведены из строя, добавляет Давыдов. Такая ситуация 22 июля после сильного дождя вызвала дорожный коллапс в самом центре столицы. На соседних с Большой Никитской улицах, например в Большом Кисловском переулке, ливневые решетки исторически не были предусмотрены, поэтому потоки со всех окрестностей устремились в сторону Моховой и Манежной площади. Коллектор, пролегающий под Моховой и Александровским садом, не смог принять столько воды, потому что был забит строительным мусором: этим летом здесь велось благоустройство. Дело осложнилось и вмешательством спецслужб. «Это же стратегический объект, Кремль и все такое, – рассказал чиновник коммунального блока правительства. – ФСО решила внутри коллектора поставить решетки и датчики движения, ГУП «Мосводосток» согласилось, а эти решетки вместе с мусором и задерживали воду». В итоге вода на Моховой и Манежной площади стояла в течение нескольких часов.
Что именно делала ФСО на Манежной, узнать не удалось: конкурс на благоустройство проходил в закрытом режиме, тендерной документации нет. Представитель ФСО не ответил на запрос через электронную приемную.
Неработающие ливневые решетки, забитые строительным мусором, стали причиной подтопления в районе Патриарших прудов 22 июля и в Арбатском тоннеле 18 июля, рассказал Ишханян.
Неправильная организация рельефа улиц, при которой отсутствуют естественные уклоны, позволяющие воде идти к стоку, – одна из важнейших проблем при благоустройстве Москвы, замечают эксперты. «Это так называемая вертикальная планировка при благоустройстве, ее у нас не делают либо не всегда успевают реализовать по срокам», – говорит преподаватель Высшей школы урбанистики ВШЭ Глеб Витков. Он сетует, что горизонт планирования московских властей составляет не более девяти месяцев, за это время проект нереально глубоко проработать. «В Москве во многих местах нарушена геометрия улиц, вода зачастую не может стекать естественным образом, а поверхность естественного дренажа, т. е. парков и газонов, существенно сократилась», – соглашается профессор МАрхИ Алексей Крашенинников.
С этого года благоустройство городских улиц должно вестись по единым стандартам, разработанным КБ «Стрелка» Александра Мамута. Оно выиграло тендер на эти работы, а также на разработку проектов реконструкции отдельных улиц за 922 млн руб. Готовые стандарты правительство Москвы утвердило 4 августа 2016 г., но документ до сих пор не опубликован.
Ранее партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин рассказывал, что разработчики предлагали правительству Москвы разные варианты реконструкции систем водоотведения в Москве, но от них было решено отказаться из-за дороговизны. «Стрелка» предлагала делать ливневые решетки шагом через 300–400 м или еще более нестандартные подходы к водоотведению: например, создание естественных дренажных систем сбора и очистки сточных вод, их отведение в естественные места сбора, рассказали «Ведомостям» несколько человек, участвовавших в обсуждении этих предложений. Городские власти от них отказались в первую очередь из-за дефицита свободного места в центре города, говорят собеседники «Ведомостей». Правительство Москвы приняло далеко не все предложенные решения, признает представитель КБ «Стрелка». При этом он подчеркивает, что во время благоустройства улиц поверхностный водоотвод проектирует подрядчик, выбранный заказчиком – департаментом капитального ремонта Москвы. Он же делает инженерные расчеты по загрузке существующих ливневых коммуникаций. Чаще всего выходит, что новые архитектурные решения будут ложиться на старые системы ливневой канализации.
Изменению нормативов по водоотведению и новым схемам ливневой канализации должны предшествовать исследования и независимые экспертизы, в том числе и работы городских служб. «Прежде чем выделять деньги, нужно просчитать и понимать, на что именно, – говорит Ирбицкая. – У меня нет информации о том, проводится ли комплексное исследование по фактам затоплений». Депутат Госдумы Александр Агеев в 2015 г. обращался в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о правильности расходования Москвой бюджетных средств на водоотведение. В ответ правоохранительные органы сообщили: несмотря на то что многих ответов от участников процесса получить не удалось, состава преступления не обнаружено, жалуется депутат.