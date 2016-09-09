Нефтедобытчики готовятся к росту цен на «черное золото»
Развитие новых месторождений в Казахстане во время кризиса идет вразрез с «прогнозами» политиков
Столкнувшись с падением нефтяных цен и резким снижением прибыли мировая нефтяная отрасль ощутила инвестиционный голод. Количество открытых нефтяных месторождений в 2015 году упало до минимума за последние 70 лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование специалистов Wood Mackenzie Ltd.
Главный научный сотрудник Института экономики МОН РК, доктор экономических наук Олег Егоров говорит, что данная статья — очередное нагнетание обстановки для манипуляций с ценами на нефть.
«По крайней мере, казахстанская нефтяная отрасль постоянно говорит о наращивании запасов», — констатирует эксперт.
— Геологоразведка немного сбавила темпы, но все равно идет. Сделаны открытия месторождений в Актюбинской области, в Западно-казахстанской тоже ряд месторождений открыт. Конечно, поменьше Карачаганака, но имеющие неплохие ресурсы конденсата и газа. Кашаганские запасы только по официальным сведениям больше млрд тонн нефти — вот вам, пожалуйста, и будущее развитие. Месторождение Курмангазы — это тоже запасы. Поэтому когда говорят, что в мире нет приращения запасов — это не совсем верная информация.
История показывает, что даже в жесточайшие кризисы 2001 года и 2007-2008 гг. нефтяная отрасль никогда не сбрасывала темпов развития.
60 долларов за баррель оживит нефтянку
— То есть нефтяные проекты с огромными инвестициями при 50 долл. за баррель вполне рентабельны?
— На фоне низких цен, в районе 42-44 долларов, новый проект по решению эффективности разработки Тенгизского месторождения решено было заморозить. Это дорогой проект, и пока не было уверенности, что с ценой на нефть наступит более-менее стабильная ситуация, его не внедряли. Вот сейчас, когда цена стабилизировалась в районе 48-50, проект начинает внедряться. Через какое-то запланированное время добыча с 26 млн тонн будет доведена до 30 с лишним млн тонн нефти в год. Вот первая послекризисная ласточка в нашей нефтяной отрасли.
То есть компании нефтяной отрасли уже начинают понимать, что сдерживание развития добычи неэффективно.
— Как считаете, 50 долларов за баррель — цена, обусловленная фундаментальными факторами или спекуляциями?
— Конечно, спекуляциями. То, что сегодня творится на мировых ранках, не подлежит никакому расчету. Это спекулятивные цены, реагирующие на события политического характера или географического, на любые катастрофы или информационные вбросы. 60 долларов за баррель — это та устойчивая цена, которая позволяет компаниям вкладываться в геологоразведку и добывать повышенные объемы нефти.
Зимой возможен подъем
— Сейчас объем добычи нефти в США на уровне декабря 2014 года, а цена — ниже того уровня. Как считаете, есть ресурс для роста цены?
— Конечно. 50 долларов за баррель — невыгодная цена для разработки сланцевых месторождений. Впрочем, нефть и газ, полученные на сланцевых месторождениях, вообще непонятного качественного состава. Буквально на днях читал сообщение, что в Китай прибыл первый танкер со сжиженным газом из США и китайцы посчитали, что им это невыгодно. Значит, получилось значительно дороже, чем поставки из других стран.
— Значит цена в 50 долларов — это ненадолго?
— До конца года, не исключено, что цена будет 60 долларов. Ведь в зимний период обычно потребность увеличивается.