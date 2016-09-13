Включение соли в санкционный список связали с бизнесом Артема Чайки
Российское правительство внесло в список продуктов, которые попадают под продовольственное эмбарго, соль (включая столовую и денатурированную). Также в санкционный список попали чистый хлорид натрия и морская вода
Российское правительство внесло в список продуктов, которые попадают под продовольственное эмбарго, соль (включая столовую и денатурированную). Также в санкционный список попали чистый хлорид натрия и морская вода.
Запрет на ввоз в Россию указанных товаров вступает в силу 1 ноября 2016 года.
Список запрещенных к ввозу товаров был расширен в ответ на продление антироссийских санкций Евросоюзом.
Между тем, внесение в санкционный список соли связали с бизнесом одного из сыновей генпрокурора России Юрия Чайки. Артем Чайка является владельцем Тыретского солерудника, который после введения ограничений на ввоз соли с Украины стал вторым поставщиком соли на российский рынок.
«Ларчик с этим белым порошком открывается просто, ключик называется «Артем Чайка». Именно в его «сферу бизнес-интересов» входит торговля отечественной солью….Никаких других причин для расширения контрсанкций нет», - прокомментировал расширение санкционного списка депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.