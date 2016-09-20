Минфин после выборов в Госдуму предложил повысить налог с зарплаты
Сразу после выборов в Госдуму РФ Министерство финансов выступило с предложением повысить налоги. В частности, ведомство предлагает увеличить размер НДС и нагрузку на зарплаты в рамках реформы страховых взносов с 2017 года
Сразу после выборов в Госдуму РФ Министерство финансов выступило с предложением повысить налоги. В частности, ведомство предлагает увеличить размер НДС и нагрузку на зарплаты в рамках реформы страховых взносов с 2017 года.
Финансовое ведомство предложило в 2017 году повысить НДС до 20%, льготную ставку взносов 10% поднять до 12%, а с 2019 года начать ее увеличивать на 2 процентных пункта ежегодно, пока она не достигнет 20%, сообщают «Ведомости».
Также министерство хочет взимать страховые взносы с 2017 года со всего зарплатного фонда по единой ставке, которую довести к 2019 году до 26%.
В 2017 году, согласно подсчетам Минфина, это поможет получить в бюджет дополнительно почти 600 млрд рублей, в 2018 году – 400 млрд рублей, а в 2019 году –200 млрд рублей.
Действующее законодательство предполагает, что работодатели платят в ПФР 22% с зарплат менее 796 тысяч рублей в год, общие взносы в страховые фонды составляют 30% доходов. С зарплат более 796 тысяч рублей в год ставка отчислений в Пенсионный фонд составляет 10%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что такое предложение действительно обсуждалось на совещании у главы государства, однако он не уточнил, была ли инициатива о повышении налогов одобрена.