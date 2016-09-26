Минсельхоз выступил за продление продуктового эмбарго еще на 5 лет
Российский Минсельхоз выступил за продление продовольственного эмбарго как минимум на 5 лет. В тоже время в ведомстве заявили, что не боятся отмены санкций и «обвала» на российском рынке от этого не случится
Российский Минсельхоз выступил за продление продовольственного эмбарго как минимум на 5 лет. В тоже время в ведомстве заявили, что не боятся отмены санкций и «обвала» на российском рынке от этого не случится.
По мнению главы ведомства Александра Ткачева, сельское хозяйство в России стало конкурентоспособным.
«Никто не знает, отменятся ли санкции в конце 2017 года. Нам бы хотелось, чтобы это еще было лет пять. Даже если их и отменят, то ничего такого страшного не произойдет», - заявил министр, слова которого приводит ТАСС.
«По мясу свинины мы уже не нуждаемся ни в каком импорте. Мы полностью закрыли эту нишу. По мясу птицы - в том числе. Сахаром, гречкой, картофелем, растительным маслом мы себя обеспечили», - отметил г-н Ткачев.
По его словам, сельское хозяйство стало конкурентоспособным, но самое главное - отечественный потребитель стал с удовольствием искать на полке русские товары.