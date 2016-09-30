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Экономика
30 сентября 17:20

Глава правительства закрыл 8 особых экономических зон из-за их неэффективности

Постановление касается экономических зон на Алтае, Ставрополье, в Адыгее, Северной Осетии, в Хабаровском и Краснодарском крае, Мурманской области и на острове Русский

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о закрытии сразу 8 особых экономических зон (ОЭЗ).

Постановление касается экономических зон на Алтае, Ставрополье, в Адыгее, Северной Осетии, в Хабаровском и Краснодарском крае, Мурманской области и на острове Русский.

Ранее глава государства Владимир Путин потребовал прекратить создание новых особых экономических зон, закрыть 10 существующих, а остальные передать регионам.

По данным «Коммерсанта», с 2006 года на 33 зоны власти потратили 186 млрд рублей, а таможенные платежи из них составили 40 млрд рублей.

В Кремле признали, что институт ОЭЗ стал «крайне неэффективным» и при этом очень дорогим.

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