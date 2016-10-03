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03 октября 08:16

Счетная палата уличила «Сколково» в транжирстве и пожаловалась в прокуратуру

Счетная палата обратилась в генпрокуратуру с результатами проверки деятельности инновационного центра «Сколково». Проверка охватывает период 2013 по 2015 годы. За указанное время из федерального бюджета на реализацию проекта было потрачено 58,6 млрд рублей

Фото: newstracker.ru

Счетная палата обратилась в генпрокуратуру с результатами проверки деятельности инновационного центра «Сколково». Проверка охватывает период 2013 по 2015 годы. За указанное время из федерального бюджета на реализацию проекта было потрачено 58,6 млрд рублей.

По данным СП, «Сколково» получает из бюджета денег больше, чем ему требуется. Например, в 2013 году фонд потратил на 2 млрд рублей меньше того остатка, что был на его счетах в начале 2013 года (23 млрд рублей). Тем не менее в том же году фонд получил из бюджета еще 13,5 млрд рублей.

В 2014 году бюджетное финансирование «Сколково» составило 41,2 млрд рублей при расходах в 22 млрд рублей, а в 2015 году - 38,6 млрд рублей при расходах в 22 млрд рублей.

В Счетной палате также указали, что у «Сколково» есть необоснованные траты, а у некоторых сотрудников слишком высокие зарплаты.  

Аудиторы в своем обращении в прокуратуру также указали на нарушение закона о бюджете чиновниками Министерства финансов. Речь идет о разрешении центру «Сколково» не возвращать в казну 658 млн рублей, переведенных в валюту, сообщает РБК.

Прокуратура направила представление президенту фонда «Сколково» по фактам необоснованного расходования грантов отдельными участниками проекта. Других претензий к «Сколково» у прокуратуры пока нет.

Строительство инновационного центра «Сколково» началось в 2010 году. Сначала планировалось, что оно будет завершено в 2015 году, но затем сроки были сдвинуты на 2017-й.

Стоимость строительства за это время увеличилась с 4 до 8 млрд долларов.

По плану властей, к 2020 году на территории технополиса на площади 2,5 миллиона кв. м должны проживать и работать 50 тысяч человек, из которых половина должна заселиться уже на первом этапе в 2017 году.

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