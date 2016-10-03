Минпромторг предложил распространить систему tax free на икру и водку
Минпромторг предложил расширить перечень товаров, на которые распространяется система tax free. В частности, ведомство настаивает на включении в систему продуктов питания. Это, по данным чиновников, поможет стимулировать иностранных туристов покупать российские продукты
Минпромторг предложил расширить перечень товаров, на которые распространяется система tax free. В частности, ведомство настаивает на включении в систему продуктов питания. Это, по данным чиновников, поможет стимулировать иностранных туристов покупать российские продукты.
Первоначально предполагалось, что право на возмещение НДС получат покупатели непродовольственных товаров минимальной стоимостью в 10 тысяч рублей. Однако в документе Минпромторга говорится о нецелесообразности исключения из системы tax free продуктов питания.
В пресс-службе ГУМа, где работает входящий в Bosco «Гастроном № 1», пояснили, что иностранцы чаще всего покупают «самобытные» русские продукты - черную и красную икру, дорогую водку, крабов, шоколад и так далее.
«Если минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тыс. руб., то введение tax free поможет поднять средний чек, учитывая туристическую направленность гастронома», - рассказали РБК в пресс-службе универмага.
В тоже время представители других торговых сетей не верят, что предложение Минпромторга увеличит объемы продаж, тем более, что икру и русскую водку иностранцы могут приобрести в магазинах duty free в аэропорту.
Отметим, что внедрять в России систему tax free планируется в начале 2017 года. Первый год система будет работать только в магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сочи - в ГУМе, торговых объектах Bosco di Ciliegi, «Петровском пассаже», ЦУМе, Третьяковском проезде, «Крокус Сити Молле», ДЛТ и др.
С 2018 года возврат НДС туристам будет осуществляться по всей стране.