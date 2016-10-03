Меню
Экономика
Кто последует вслед за Хорошавиным, Гайзером и Белых?
Экономика
03 октября 13:52

Минпромторг предложил распространить систему tax free на икру и водку

Минпромторг предложил расширить перечень товаров, на которые распространяется система tax free. В частности, ведомство настаивает на включении в систему продуктов питания. Это, по данным чиновников, поможет стимулировать иностранных туристов покупать российские продукты

Фото: inturism.com

Минпромторг предложил расширить перечень товаров, на которые распространяется система tax free. В частности, ведомство настаивает на включении в систему продуктов питания. Это, по данным чиновников, поможет стимулировать иностранных туристов покупать российские продукты.

Первоначально предполагалось, что право на возмещение НДС получат покупатели непродовольственных товаров минимальной стоимостью в 10 тысяч рублей. Однако в документе Минпромторга говорится о нецелесообразности исключения из системы tax free продуктов питания.

В пресс-службе ГУМа, где работает входящий в Bosco «Гастроном № 1», пояснили, что иностранцы чаще всего покупают «самобытные» русские продукты - черную и красную икру, дорогую водку, крабов, шоколад и так далее.

«Если минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тыс. руб., то введение tax free поможет поднять средний чек, учитывая туристическую направленность гастронома», - рассказали РБК в пресс-службе универмага.

В тоже время представители других торговых сетей не верят, что предложение Минпромторга увеличит объемы продаж, тем более, что икру и русскую водку иностранцы могут приобрести в магазинах duty free в аэропорту.

Отметим, что внедрять в России систему tax free планируется в начале 2017 года. Первый год система будет работать только в магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сочи - в ГУМе, торговых объектах Bosco di Ciliegi, «Петровском пассаже», ЦУМе, Третьяковском проезде, «Крокус Сити Молле», ДЛТ и др.

С 2018 года возврат НДС туристам будет осуществляться по всей стране.​

Читайте также
Минфин после выборов в Госдуму предложил повысить налог с зарплаты
Депутаты хотят обложить налогом покупки в App Store и Google Play
Кинопрокатчики просят Путина не вводить дополнительный НДС на билеты в кино
Сейчас на главной
Горячие новости
«Осторожно, ловцы покемонов»
На российских дорогах стали появляться необычные дорожные знаки, например, оповещающие о появлении «ловцов покемонов». Такой дорожный знак, в частности, появился в Петербурге на набережной канала Грибоедова
Горячие новости
Руководителей «Сколково» уличили в транжирстве
Счетная палата обратилась в генпрокуратуру с результатами проверки деятельности инновационного центра «Сколково». Проверка охватывает период 2013 по 2015 годы. За указанное время из федерального бюджета на реализацию проекта было потрачено 58,6 млрд рублей
здравоохранение
Рейтинг как предчувствие
Итак, отечественное здравоохранение пробилось в рейтинг Bloomberg’a-2016. И заняло почетное 55-е место. Последнее. Минздрав поспешил преподнести это как необычайное достижение. Чтобы попасть в рейтинг эффективности в сфере медицины, как говорят чиновники министерства, нужно многого добиться.
Горячие новости
Призыв Рамзана Кадырова расстреливать наркоманов оправдали его познаниями о юриспруденции
Чеченская прокуратура прокомментировала заявление главы республики, вызвавшее широкий общественный резонанс ...
Горячие новости
«Айфоны» постигла участь Samsung Galaxy Note 7
Пользователь социальной сети Reddit с ником kroopthesnoop рассказал, что купил iPhone 7 Plus, которые загорелся, а затем взорвался. Он опубликовал фотографию смартфона со следами гари и деформацией защитного стекла. Упаковка, в которой был доставлен телефон, также повреждена
Горячие новости
Новосибирским школьникам задали выучить текст песни «Владимирский централ»
В новосибирской гимназии №16 учащимся задали выучить наизусть слова известной песни Михаила Круга. Родители семиклассников рассказали, что учительница музыки раздала детям текст «блатной» песни, чтобы они разучили ее к следующему уроку
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В Москве иномарка сбила четырех человек на тротуаре
«По адресу 1-я Владимирская улица на перекрестке с Зеленым проспектом, автомобиль Hyundai потерял управление и вылетел на тротуар. В результате четверо пешеходов пострадали», - сообщили в правоохранительных органах
киноиндустрия
Режиссеры за 70: на них теперь держится кино
В киноиндустрии долго считали, что после 70-ти лет режиссер дряхлеет и снимает немощную ерунду. Факты этот миф подтверждали, как и обещания Тарантино уйти на покой после десятого фильма.
Горячие новости
Россия оказалась в конце мирового рейтинга по качеству дорог
Россия заняла 123-е место в мировом рейтинге качества дорог. Всего в рейтинге конкурентоспособности стран Global Competitiveness Report 138 государств. По качеству дорог Россия соседствует с такими странами, как Габон (121 место), Сьерра-Леоне (122 место)
Горячие новости
Сергей Лавров отказался извиняться за сбитый под Донецком «Боинг»
Ведущий телеканала ВВС Стивен Сакур поинтересовался у Сергея Лаврова, не собирается ли министр принести извинения в связи с обнародованием промежуточного результата расследования международной следственной группы об авиакатастрофе под Донецком
кубок мира
Канадские хоккеисты завоевали Кубок мира в шестой раз
В ночь на пятницу сборная Канады во второй раз подряд обыграла сборную Европы в финальной серии до двух побед и в шестой раз в своей истории (с учетом Кубка Канады) выиграла Кубок мира
Горячие новости
Глава правительства закрыл 8 особых экономических зон из-за их неэффективности
Постановление касается экономических зон на Алтае, Ставрополье, в Адыгее, Северной Осетии, в Хабаровском и Краснодарском крае, Мурманской области и на острове Русский
Горячие новости
Сыновей генпрокурора «повеселила» новость об их переименовании в базе Росреестра
Бизнесмен и сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь прокомментировал свое переименование в базе Росреестра в объект ЙФЯУ9 ...
Горячие новости
В Москве пациентов залечили до потери зрения
Росздравнадзор по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой проведет проверку информации о потере зрения пациентами одной из московских клиник. Речь идет о пациентах НИИ глазных болезней имени Гельмгольца
Горячие новости
Управделами президента купит квартиры на 843 млн рублей
Управление делами президента России планирует приобрести 73 квартиры в Москве на общую сумму свыше 843 млн рублей. В заявке на сайте госзакупок отмечается, что приобретаемая жилплощадь относится к вторичному рынку
Горячие новости
Чиновников будут наказывать за использование на работе WhatsApp, Viber и Telegram
Российских госслужащих, которым ранее было рекомендовано отказаться от использования мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, теперь будут наказывать за неисполнение данной рекомендации
Авторская колонка
Белая подруга
При позднем Брежневе была памятная всем частушка, что «даже если будет восемь все равно мы пить не бросим, передайте Ильичу – нам и десять по плечу». При позднем Путине государство поступает мудрее. Водка не дорожает, а наоборот — все дешевеет и дешевеет ...
Орехъ Антон
здравоохранение
Российское здравоохранение признано неэффективным
Отечественная система здравоохранения заняла последнее место в рейтинге эффективности. Новость можно преподносить двояко. Ведь рейтинг включает, условно говоря, лучших. Но Россия стала в нем худшей. Российский Минздрав называет эти данные устаревшими ...