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Экономика
08 октября 08:23

Дальнобойщикам придется платить по системе «Платон» в два раза больше

Российские власти решили вернуться к полному тарифу по системе «Платон», который составляет 3,06 рубля за километр. Таким образом, предложение Минэкономразвития заморозить тариф на проезд грузового транспорта по федеральным дорогам было отклонено

Российские власти решили вернуться к полному тарифу по системе «Платон», который составляет 3,06 рубля за километр. Таким образом, предложение Минэкономразвития заморозить тариф на проезд грузового транспорта по федеральным дорогам было отклонено.

Тестовый период работы, когда с водителей взималась плата по тарифу 1,53 рубля за километр, подходит к концу. Министерство транспорта рассчитывает, что решение о возвращении к полному тарифу будет принято в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что это решение может быть принято, должно обсуждаться уже сейчас, на рубеже 2016 и 2017 года», - заявил министр транспорта Максим Соколов.

По словам Соколова, тестовый режим вводился для проверки работы системы «Платон» и эта проверка показала, что система работает нормально. В ней зарегистрировалось почти 700 пользователей , а в дорожный фонд поступило 14 млрд рублей.

«Поэтому этот тестовый период объективным ходом завершается», - отметил министр.

Напомним, что изначально тариф должен был быть в два раза больше - 3,06 рубля за километр пути, однако его было решено снизить после протестов дальнобойщиков.

Накануне Минэкономразвития предлагало продлить льготный тариф до 2019 года, оставив цену на уровне 1,53 рубля за километр, в связи с ростом стоимости грузоперевозок и цен на конечный продукт.

Практически все субъекты предпринимательской деятельности вне зависимости от сфер деятельности отметили увеличение стоимости грузоперевозок с момента введения в действие «Платона» в ноябре 2015 года от 0,5% до 25%, а в отдельном случае - на 46%.

Теги: Система «Платон»
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