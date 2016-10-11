Россия сняла ограничение на ввоз в страну турецких фруктов
Российские власти сообщили о возвращении на отечественный рынок фруктов из Турции. Соответствующее решение было принято в ходе специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса в Стамбуле, в котором принял участие президент Владимир Путин
Российские власти сообщили о возвращении на отечественный рынок фруктов из Турции. Соответствующее решение было принято в ходе специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса в Стамбуле, в котором принял участие президент Владимир Путин.
Правительство РФ приняло решение снять запрет с целой группы турецких товаров. В первую очередь речь идет о косточковых и цитрусовых продуктов.
«Это решение взаимовыгодное, российское сельское хозяйство не производит таких продуктов. А поступление на рынок турецких продуктов может привести, и мы на это рассчитываем, к снижению цен на внутреннем рынке», - заявил Владимир Путин, слова которого приводит «Интерфакс».
Путин добавил, что принятое решение станет «открытием российского рынка для турецких партнеров».
«Объем продаж этих товаров составил 500 млн долларов в прошлом году, так что это значимое решение», - добавил российский президент.
Напомним, в рамках антитурецких санкций, которые были введены Москвой после сбитого турками бомбардировщика Су-24 в Сирии, в РФ запретили ввозить фрукты, овощи (томаты, огурцы, капуста цветная и брокколи, лук репчатый), а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур.