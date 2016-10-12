Глава Центробанка призвала россиян снизить объемы потребления
В своем выступлении на форуме «Россия зовет!» глава ЦБ отметила, что потребление россиян должно расти такими темпами, которые не приведут к повышению инфляции и созданию «пузырей» на рынке
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина посоветовала гражданам страны снизить объемы потребления.
В своем выступлении на форуме «Россия зовет!» глава ЦБ отметила, что потребление россиян должно расти такими темпами, которые не приведут к повышению инфляции и созданию «пузырей» на рынке. То есть, темпы роста потребления не должны превышать темпы роста номинальных доходов граждан.
Выступая на форуме, г-жа Набиуллина отметила важность стимулирования сбережений населения с помощью положительных реальных ставок по вкладам.
Инфляция в России пока остается очень высокой. «Инфляция 6–7 процентов была более или менее нормальной в середине 2000-х годов, когда экономический рост у нас был основан на постоянно растущих ценах на нефть, это был основной двигатель экономики. Сейчас совершенно другая экономическая потребность, это всем очевидно», - заявила глава ЦБ.
В декабре 2015 года инфляция в России достигла 12,9 процента год к году. По итогам 2016 года экономический блок правительства ожидает рост цен на уровне 6-7%.