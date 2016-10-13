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13 октября 00:12

РСПП предложил приравнять самозанятых россиян к гастарбайтерам

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил приравнять самозанятых россиян к гастарбайтерам. Имея статус иностранной рабочей силы, они будут обязаны покупать патент на доступ к социальной инфраструктуре

Фото: time56.ru

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил приравнять самозанятых россиян к гастарбайтерам. Имея статус иностранной рабочей силы, они будут обязаны покупать патент на доступ к социальной инфраструктуре.

«До конца не решен вопрос о том, как быть с самозанятыми, которые по указанию президента не должны платить налоги. Что делать со страховыми платежами? Либо их полностью освободить, либо действовать по принципу патента», - заявил Шохин, слова которого приводит RNS.

Такой патент для гастарбайтеров с российским гражданством будет стоить примерно тысячу рублей в месяц.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству освободить самозанятых россиян от уплаты налогов и обязательных взносов. Согласно данным Росстата, численность самозанятых россиян (нянь, репетиторов, помощников по дому и прочих) составляет 14,5 млн человек.

По оценке Минэкономразвития, самозанятых граждан в стране 16,1 млн человек.

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