РСПП предложил приравнять самозанятых россиян к гастарбайтерам
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил приравнять самозанятых россиян к гастарбайтерам. Имея статус иностранной рабочей силы, они будут обязаны покупать патент на доступ к социальной инфраструктуре
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил приравнять самозанятых россиян к гастарбайтерам. Имея статус иностранной рабочей силы, они будут обязаны покупать патент на доступ к социальной инфраструктуре.
«До конца не решен вопрос о том, как быть с самозанятыми, которые по указанию президента не должны платить налоги. Что делать со страховыми платежами? Либо их полностью освободить, либо действовать по принципу патента», - заявил Шохин, слова которого приводит RNS.
Такой патент для гастарбайтеров с российским гражданством будет стоить примерно тысячу рублей в месяц.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству освободить самозанятых россиян от уплаты налогов и обязательных взносов. Согласно данным Росстата, численность самозанятых россиян (нянь, репетиторов, помощников по дому и прочих) составляет 14,5 млн человек.
По оценке Минэкономразвития, самозанятых граждан в стране 16,1 млн человек.