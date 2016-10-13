Минтранс предложил взимать с граждан плату за пользование пограничными пунктами
Министерство транспорта выступило с инициативой ввести аналог системы «Платон» на пограничных пунктах. Ведомство считает, что нужно брать плату за пользование пограничными пунктами для компенсации расходов на их реконструкцию
Министерство транспорта России выступило с инициативой ввести аналог системы «Платон» на пограничных пунктах страны. Ведомство считает, что нужно брать плату за пользование пограничными пунктами пропуска транспорта для компенсации расходов на их реконструкцию, обустройство и эксплуатацию.
Сначала плата будет введена за пользование автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска через границу. С автотранспорта будут взимать плату в зависимости от его категории (легкой или грузовой), а с железнодорожного - за тонну груза.
В рамках реализации данной инициативы Минтранс предлагает создать единого оператора оператора взимания платы по аналогии с системой «Платон», взяв ее элементы за основу для введения нового сбора.
Источник «Коммерсанта» сообщает, что плата за пользование погранпунктами может быть введена уже во второй половине следующего года. Размер платы пока не сообщается.
Пункты пропуска через границу перешли в ведение Минтранса в этом году, после ликвидации Росграницы. Затраты на модернизацию пунктов пропуска ведомство оценивает в 250 млрд рублей.
Напомним, система «Платон» - это система взимания платы с грузового транспорта с разрешенной максимальной массой 12 тонн в счет возмещения ущерба при движении по федеральным автомобильным дорогам, заработавшая в России 15 ноября 2015 года.