Курортный сбор в качестве эксперимента введут в пяти российских регионах
Курортный сбор пока введут в пяти российских регионах. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил, что в качестве пилотных выбраны Ставропольский край, Крым, Севастополь, Алтай и Кубань
Курортный сбор, ввести который ранее распорядился президент Владимир Путин, пока введут в пяти российских регионах.
Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сообщил, что в качестве пилотных выбраны Ставропольский край, Крым, Севастополь, Алтай и Кубань.
Эксперимент будет проводиться в течение 5 лет, а после этого планируется распространить его на всю территорию России, сообщает Znak.com.
Законопроект о введении курортного сбора должен быть внесен на рассмотрение в правительство до 15 ноября. Пока еще остается открытым вопрос о механизме введения курортного сбора.
Предполагается, что размер курортного сбора будет устанавливаться властями региона, на территории которого будет проводиться эксперимент для отдельных муниципальных образований. Максимальный размер сбора при этом должен быть не более 150 рублей за сутки.
Доходы от курортного сбора направят на развитие не всего санаторно-курортного комплекса, а только той части, которая относится к понятию «курортная инфраструктура».
Также будет составлен перечень льготников, которых освободят от уплаты курортного сбора.