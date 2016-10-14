Пенсионные накопления разморозят, если нефть подорожает до 80 долларов за баррель
«Если вдруг нефть будет по 80, если бюджетная ситуация сложится таким образом, что возможность появится, то тогда можно будет предусмотреть возможность частичной разморозки. Например, 4% взносов пойдут в страховую, а 2% на накопительную часть», - заявили в Министерстве финансов России
Российские власти рассмотрят вопрос о разморозке пенсионных накоплений в случае, если цена на нефть поднимется до 80 долларов за баррель. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
«Если вдруг нефть будет по 80, если бюджетная ситуация сложится таким образом, что возможность появится, то тогда можно будет предусмотреть возможность частичной разморозки. Например, 4% взносов пойдут в страховую, а 2% на накопительную часть», - сказал чиновник, слова которого приводит РБК.
Одновременно с этим замминистра заявил, что в ближайшие три года разморозка не планируется.
Согласно базовому варианту прогноза цен на нефть, подготовленном Минэкономразвития РФ, в ближайшие три года цена на нефть составит 40 долларов за баррель.
Накопительная пенсия не формируется с 2014 года. В начале октября бюджетная комиссия правительства России одобрила продление моратория на взносы в накопительную часть системы обязательного пенсионного страхования на 2017–2019 годы.