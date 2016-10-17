Владельцев счетов в иностранных банках вызывают на беседу в налоговую службу
Владельцев иностранных счетов настоятельно просят лично явиться в налоговую инспекцию. Отказ от явки грозит гражданам штрафом. Согласно КоАП РФ, штраф за непредставление отчета составляет до 3 тысяч рублей при первичном нарушении
Налоговая служба начала рассылку приглашений на собеседование владельцам счетов в иностранных банках, которые до 1 июня не отчитались о движении средств по ним.
Владельцев иностранных счетов настоятельно просят лично явиться в налоговую инспекцию. Отказ от явки грозит гражданам штрафом. Согласно КоАП РФ, штраф за непредставление отчета составляет до 3 тысяч рублей при первичном нарушении.
Обязанность для физлиц представлять отчеты по движению средств по зарубежным счетам была введена в 2015 году. При этом 2016 год стал первым, когда данное требование было реализовано на практике. Отчитаться перед налоговой нужно было до 1 июня.
«КоммерсантЪ» сообщает, что письма от ФНС получили в том числе и те россияне, кто проживает за границей более года. С точки зрения валютного законодательства они не являются резидентами и представлять отчет не обязаны.
Налоговики пояснили, что приглашения на беседу рассылаются в целях обеспечения гарантий и прав налогоплательщиков в ходе проводимых административных процедур. «Необходимо убедиться, что имеющий иностранные счета гражданин является валютным резидентом и отчет в ИФНС представлять был обязан», - заявили в ФНС.