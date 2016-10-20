Жителей Тамбова шокировал размер нового налога на недвижимость
В Тамбове разгорелся скандал с начислением налога на недвижимость по новой схеме. Многие жители города были шокированы, увидев крупные суммы в квитанциях из налоговой. За обычные «двушки» в старых дома налоговики запросили у граждан по 20-40 тысяч рублей
В Тамбове разгорелся скандал с начислением налога на недвижимость по новой схеме. Многие жители города были шокированы, увидев крупные суммы в квитанциях из налоговой.
За обычные «двушки» в старых дома налоговики запросили у граждан по 20-40 тысяч рублей.
Согласно новому закону о налоге на недвижимость, региональные чиновники могут сами решать по какой процентной ставке взимать налог с граждан. Судя по всему, тамбовские власти решили не мелочиться и назначили для многих граждан неподъемные налоги. Для большинства горожан сумма налога за единственное жилье равнялась зарплате за несколько месяцев вперед.
В связи с многочисленными жалобами власти согласились предоставить гражданам отсрочку на уплату имущественного налога физических лиц. Начисление пени по тем квитанциям, что получили горожане с условием уплаты налога в срок до 1 декабря 2016 года, производиться не будет.
Собственники имущества в это время могут воспользоваться правом, в соответствии с имеющимся законодательством, обратиться с заявлением об отсрочке уплаты имущественного налога.
Между тем, первый замглавы администрации Тамбовской области Александр Ганов снял с себя ответственность за столь резкое повышение налога, отметив, что данное решение принимали в 2014 году местные депутаты прошлого созыва.
«Порядка полумиллиарда рублей дефицита муниципального бюджета на тот момент по региону составляло. Но вот таким образом попытались проблему решить», - заявил г-н Ганов, слова которого приводит НТВ.