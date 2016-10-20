Туркомпании предложили вместо курортного сбора взимать с россиян налог на выезд за рубеж
Представители туристической индустрии предложили альтернативу курортному сбору, который планируется ввести в ряде российских регионов - налог на отдых не в России, а за границей
Представители туристической индустрии предложили альтернативу курортному сбору, который планируется ввести в ряде российских регионов. Так, отделение Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе предложило ввести налог на отдых не в России, а за границей.
В РСТ считают, что с граждан, отправляющихся за рубеж, нужно взимать налог на выезд. Такая дополнительная финансовая нагрузка на россиян будет незначительной, уверены представители РСТ, а государство в этом случае получит новый финансовый источник для поддержки рынка внутренних путешествий.
В свою очередь курортный сбор внутри страны приведет к повышению цен на путевки и негативно скажется на внутреннем турпотоке, отметили в РТС.
С соответствующими предложениями региональное отделение союза обратилось в Ростуризм, в министерство курортов Крыма и в головной офис РСТ.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ввести в стране курортный сбор. Это распоряжение чиновники должны выполнить до 1 марта 2017 года.