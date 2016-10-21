Минтруд установил размер «налога на тунеядство» в 20 тысяч рублей. «Это маловато даже»
Министерство труда и соцразвития России продолжает лоббировать введение так называемого «налога на тунеядство». Ведомство уже определилось с размером данного налога. По словам главы министерства Максима Топилина, данный налог составит 20 тысяч рублей
Министерство труда и соцразвития России продолжает лоббировать введение так называемого «налога на тунеядство». Ведомство уже определилось с размером данного налога.
Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что сбор с неработающих граждан «на первое время» составит около 20 тысяч рублей в год.
«Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч - это нормально, маловато даже», - заявил министр, слова которого приводит РИА Новости.
Г-н Топилин пояснил, что легально работающий человек за год платит подоходный налог с МРОТ на общую сумму в 11,7 тысяч рублей. Если же человек в «тени», то взнос в фонд ОМС за него платит субъект - это в среднем 8-9 тысяч рублей. Сложив эти две цифры, Топилин получил 20 тысяч рублей.
Отметим, что пока окончательного решения по поводу введения «налога на тунеядство» властями не принято. Ранее против этого сбора выступили Минздрав и Минэкономразвития. Однако если учесть желание правительства увеличить размер бюджета за счет повышения действующих налогов и введения новых сборов, то «налог на тунеядство» в скором времени может стать реальностью.