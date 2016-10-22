Стоимость небоскреба «Ахмат Тауэр», который строят в Грозном, выросла до миллиарда долларов
Мэр Грозного Муслим Хучиев в кулуарах V Евразийского форума в Вероне сообщил о росте стоимости башни в два раза, но уточнил, что она строится на деньги инвесторов. Имена инвесторов, впрочем, чиновник не назвал
Стоимость небоскреба «Ахмат Тауэр», который строится в чеченской столице, выросла с 120-500 млн долларов до одного миллиарда долларов.
Мэр Грозного Муслим Хучиев в кулуарах V Евразийского форума в Вероне сообщил о росте стоимости башни в два раза, но уточнил, что она строится на деньги инвесторов. Имена инвесторов, впрочем, чиновник не назвал.
По словам Хучиева, 30% от общей требуемой суммы пойдет на подготовку к строительству и заливку фундамента. Высота более чем 100-этажного здания составит 435 метров.
В «Ахмат Тауэр» разместят гостиницу, жилые квартиры, бизнес-помещения, рестораны и т.д., сообщает «Экономика сегодня».
«Вот он, самый богатый край России. Не то, что Москва такого себе позволить не может, а и ни одна страна в Европе», - прокомментировал новость о грозненском небоскребе оппозиционер Алексей Навальный.
Борец с коррупцией отметил, что 87% чеченского бюджета составляют дотации из федерального бюджета. Чечня находится на четвертом месте по безработице, а средняя зарплата в республике – 21 тысяча рублей.
«Как его обслуживать потом? Как пожары тушить? Для небоскребов нужна отдельная дорогая инфраструктура. Это здание станет не только самым дорогим по постройке, но и безумно дорогим по содержанию. Гарантировано убыточным», - написал Навальный в своем блоге.