Дмитрий Медведев опроверг слухи о введении «налога на тунеядство»
Дмитрий Медведев пояснил, что речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не платит за них отчисления. Премьер-министр также попросил не называть данный сбор «налогом на тунеядство»
Глава правительства Дмитрий Медведев опроверг слухи о введении так называемого «налога на тунеядство», который должен составить примерно 20 тысяч рублей в год.
Медведев пояснил, что речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не платит за них отчисления. Премьер-министр также попросил не называть данный сбор «налогом на тунеядство».
«Хочу обратить внимание - это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть, речь идет о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но, в то же время пользуется социалкой», - заявил Медведев, слова которого приводит ТАСС.
Медведев еще раз обратил внимание, что речь не идет о налоге на тех, кто не работает. «У нас по действующим правилам или по Конституции, если хотите, можно и не работать, у нас нет ответственности как в советские времена, в том числе, уголовной за тунеядство», - сказал премьер.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что сбор с неработающих граждан «на первое время» составит около 20 тысяч рублей в год.
«Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч - это нормально, маловато даже», - заявил министр, слова которого приводит РИА Новости.